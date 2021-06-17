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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 3 عيادات ومعمل تحاليل طبية وصيدلية وهمية في سوهاج

غلق صيدلية بجرجا
غلق صيدلية بجرجا في سوهاج

شن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وإدارة سوهاج الصحية بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالإقليم، وبإشراف الدكتور محمد محسن عساف، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ودكتور مايكل وديد مدير الإدارة الصحية بسوهاج، حملة على المراكز الطبية والعيادات والمعامل بالمراكز.

وضم الفريق كلا من: "محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بالمديرية ودكتور هيثم رأفت ودكتور احمد ابو السعود تفتيش العلاج الحر بإدارة سوهاج بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

وتم ضبط عيادة أطفال تعمل بدون ترخيص وعيادة أسنان غير مرخصة ولا تتبع إجراءات مكافحة العدوي مما يشكل خطرا علي صحة المرضي . وكذلك عيادة باطنة ومعمل للتحاليل الطبية يعمل بدون تراخيص.

وعلى الفور تم إصدار قرارات الغلق وتشميع تلك العيادات والمعمل، ومن جانبها أكدت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج  انه لا تهاون مع المخالفين حفاظا علي صحة المواطنين.

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كما فتش فريق من إدارة التفتيش الصيدلي بإدارة جرجا وذلك بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد والدكتورة ايزيس وهيب ناشد مدير عام إدارة الصيدلة  بمديرية الصحة وإشراف الدكتور عثمان أحمد مدير إدارة جرجا الصحية وضم الفريق والدكتور فيبي نعيم  ودكتور صموئيل عبدالمسيح بتفتيش الصيدلة بإدارة جرجا، على أماكن غير مرخصة وتدار كصيدليات عامه وتم ضبط محل يدار  كصيدلية  بدون ترخيص وتم مصادرة الأدوية التي تم ضبطها وتحرير المحاضر  اللازمة.

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سوهاج صيدلية معمل تحليل جرجا وزارة الصحة الصحة

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