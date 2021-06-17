نشرة أخبار العالم: أعراض جديدة لـ الفطر الأسود.. تفاصيل قمة بوتين وبايدن.. أسعار الذهب والدولار.. موقع أمريكي يشيد بالاقتصاد المصري

الأفضل بين الأسواق الناشئة.. بلومبرج:

سوق الديون المصرية استثمار مفضل لدى الأجانب

ارتفاع جديد لـ الدولار | تفاصيل

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب| تفاصيل

بعد قمة بوتين وبايدن.. روسيا تكشف موعد بدء محادثات الحد من التسلح مع أمريكا

تبدأ من الأنف.. أعراض جديدة لمرض الفطر الأسود المميت

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة وتصدر ذلك:

توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تحافظ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم، بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستهلاكية والوسيطة.

وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من تزايد أسعار المستهلكين في مصر بوتيرة سريعة خلال الربع الحالي من العام، فإن البنك المركزي سيكون حريصًا على إبقاء الفجوة الكبيرة بين معدلات التضخم ومعدلات الفائدة، والتي جعلت من سوق الديون الحكومية استثمارًا مفضلًا لدى المستثمرين الأجانب.

وتوقع 10 خبراء اقتصاديين استطلعت "بلومبرج" آراءهم أن تبقي لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي سعر الفائدة على الودائع عند 8.25%.

ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي محمد أبو باشا قوله إن "مصر تتمتع بهامش جيد من معدلات الفائدة الحقيقية، ولكن حان الوقت الآن لمعرفة مقدار ما يمكن أن يتآكل عندما يبدأ التضخم المستورد في الوصول إلى الداخل".

وأضافت الوكالة أن سوق السندات المصرية بالعملة المحلية حققت مكاسب بنسبة 5% خلال العام الحالي، ما يجعلها الأفضل أداءً بين الأسواق الناشئة وفقًا لمؤشر بلومبرج باركليز للسندات، مشيرة إلى أن تمسك البنك المركزي بمعدلات الفائدة الحالية يرجع إلى سعيه للحفاظ على وزيادة التدفقات الرأسمالية، حسبما ذكر فاروق سوسة، نائب رئيس البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس.

وقال البنك المركزي إن عوائد سندات الخزانة استحوذت على انتباه السوق خلال الأسبوع الماضي حيث دفع انخفاض عوائد السندات مكاسب الأسهم، مما يعكس أن السوق بدا يتقبل أن ارتفاعات مؤشر أسعار المستهلكين ستكون مؤقتة.

وأضاف تقرير صادر عن البنك المركزي حول تحليلات أسواق المال خلال الأسبوع الماضي أن أسواق سندات الخزانة الأمريكية حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وشهدت عوائد سندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2020. وكانت توقعات التضخم تميل نحو الاتجاه الهبوطي خلال الأسبوع، بعد أن هدأت مخاوف التضخم، رغم ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك بشكل أعلى من المتوقع.

ارتفاع جديد لـ الدولار | تفاصيل

واصل الدولار مكاسبه، بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسواق، بالتلميح إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة، وينهي برنامجا طارئا لشراء السندات في وقت مبكر عما كان متوقعا.

وقدم مسؤولو مجلس الاحتياطي توقعات لجدول زمني متسارع لزيادات أسعار الفائدة، وشرعوا في الحديث حول كيفية إنهاء المشتريات الطارئة للسندات، وذكروا أن جائحة كوفيد-19 لم تعد تشكل قيدا أساسيا على التجارة الأمريكية.

وذكرت أغلبية من 11 مسؤولا بالمركزي الأمريكي أنه من المتوقع زيادة أسعار الفائدة مرتين على الأقل بواقع ربع نقطة في 2023 وأضافوا في بيانهم، أنهم سيبقون على سياسة داعمة في الوقت الحالي لتشجيع تعافي سوق العمل.

وصعدت عوائد الخزانة الأمريكية بأكبر قدر، منذ أوائل مارس، بينما تراجعت الأسهم.

وبعد أن سجل أمس الأربعاء، أكبر مكسب يومي منذ مارس2020، استقر الدولار خلال الجلسة الآسيوية، وواصل مكاسبه مع فتح الأسواق في أوروبا.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 91.613، وهو أعلى مستوياته في شهرين ونزل اليورو مقابل الدولار، ليجري تداوله عند أقل مستوى في شهرين البالغ 1.1951 دولار.

وخسر الجنيه الإسترليني والدولار الكندي، واستفاد كلاهما من توقعات، بأن البنكين المركزيين في البلدين سيشددان السياسة على نحو أسرع من المركزي الأمريكي. وتراجعت العملتان لأدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.

لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع بعد بيانات أظهرت أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الأول وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 %، خلال الجلسة إلى 0.70645 دولار أمريكي.

وفي ظل تراجع أسواق الأسهم، لم يطرأ تغير يُذكر على الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مؤشرا على الشهية للمخاطرة، عند 0.7613 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهرين في وقت سابق من الجلسة.

وأفصحت أستراليا أيضا، عن بيانات إيجابية، إذ فاق معدل توفير الوظائف التوقعات في مايو، ونزلت البطالة إلى مستويات متدنية سجلتها قبل الجائحة.

وفي العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند نحو 39300 دولار، مرتفعة قليلا خلال الجلسة. وصعد الإيثر 3.8 % إلى 2436 دولارا.

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب| تفاصيل



ارتفعت أسعار الذهب، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة في موعد مبكر عما كان متوقعا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1820.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:04 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 % إلى 1822 دولارا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى رواندا: ”تعرض الذهب للسحق أثناء الليل بفعل ميل أزيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب تشديد السياسة النقدية.

ويشهد تعافيا متواضعا في آسيا، لكن موجة صعوده تبدو على نحو أكبر عمليات شراء للمضاربة بسبب الانخفاض وأموال سريعة لتغطية مراكز مدينة، أكثر من كونها تصويتا بالثقة في المعدن الأصفر.

وأضاف: ”يجب التعامل مع التعافي في الذهب بحذر، إذ إننا لم نر بعد الكيفية التي سيتطور بها التغيير في لهجة مجلس الاحتياطي بالكامل في الأسواق. الإغلاق اليومي للذهب دون 1797.50 دولار سيشير إلى تصحيح أعمق محتمل“.

ونزلت أسعار الذهب أكثر من 2.5 % أمس الأربعاء، وبلغت أدنى مستوياتها منذ السادس من مايو، بعد تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأمريكي، ما رفع الدولار لأعلى مستوى في شهرين، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبدأ المجلس الاحتياطي، أمس الأربعاء، إغلاق الباب أمام سياسة نقدية مدفوعة بالجائحة، إذ توقع 11 من بين 18 مسؤولا بالبنك ما لا يقل عن زيادتين لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة في 2023.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، لكن زيادة المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة ستزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، وتقلل جاذبيته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 % إلى 27.08 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1% إلى 2769.98 دولار، ونزل البلاتين 0.2% إلى 1120.77 دولار.

بعد قمة بوتين وبايدن.. روسيا تكشف موعد بدء محادثات الحد من التسلح مع أمريكا

أعلنت روسيا، توقعها بدء محادثات بشأن الحد من التسلح مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع أن تبدأ محادثات الحد من التسلح مع أمريكا، والتي تم الاتفاق عليها في قمة جنيف، خلال أسابيع.

واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، في قمة جنيف التي عقدت أمس الأربعاء، على الشروع في حوار ثنائي متكامل حول الاستقرار الاستراتيجي لوضع الأساس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح والحد من المخاطر.

واستغرقت المحادثات بين بوتين وبايدن، أمس الأربعاء، 4,5 ساعة، مع استراحة، وصدر إعلان مشترك حول إطلاق موسكو وواشنطن "الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي".

وقال البيان إن قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أثبتت القدرة على الحوار حتى في فترات التوتر.

وأضاف البيان: "قادرون على الحوار للحد من مخاطر النزاعات المسلحة والحرب النووية، وتمديد معاهدة ستارت يجدد الالتزام بالحد من الأسلحة النووية".

تبدأ من الأنف.. أعراض جديدة لمرض الفطر الأسود المميت



حالة من القلق تسود العالم بأسره إثر تفشي مرض الفطر الأسود الذي ظهر في الهند ومنها إلى عدة دول.

ومرض الفطر الأسود غير معد، لكنه بدأ الانتشار في الهند، مؤخرا، خصوصا بين المتعافين من مرض "كوفيد-19"، ما لفت الانتباه إلى أهمية معرفة "أعراض مرض الفطر الأسود المميت".

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الفطر الأسود هو عبارة عن عفن يوجد في التربة أو السماد أو المواد العضوية المتحللة، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي.

وينتقل مرض الفطر الأسود إلى الإنسان عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية الموجودة في البيئة، سواء السماد أو التربة، كما يمكن انتقاله عن طريق استنشاقه من الهواء.

أعراض مرض الفطر الأسود المميت كاملة:

الفطر الأسود يصيب الجلد أو الرئتين أو المخ وسرعان ما يؤثر على جميع أجهزة الجسم، وتتمثل أبرز أعراضه في التالي:

انسداد في الأنف

إفرازات أنفية

صداع شديد

ضعف الأطراف

تورم في الوجه

ألم في جهة واحدة من الوجه

جحوظ في مقلة العين

ألم في العين واحمرار

السعال

ضيق التنفس

القيء الدموي

تغير الحالة العقلية

الإصابة بالعمى

السكتات الدماغية

مرض الفطر الأسود المميت

علاج الفطر الأسود:

يمكن علاج مرض الفطر الأسود في المراحل المبكرة فور اكتشاف الفطر من خلال استخدام الأدوية المضادة للفطريات، مثل أمفوتريسين B، وقد يلجأ الأطباء إلى إجراء بعض العمليات لاستئصال الأنسجة المصابة أو الأنسجة الميتة لمنع انتشار الفطر، وقد يتم استئصال أجزاء مثل العين والأنف حفاظا على حياة المريض ومنع انتقال الفطر إلى المخ.

وبالنسبة إلى الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود فيكون من خلال البعد عن استخدام المضاد الحيوي بلا داعٍ، والابتعاد عن تناول الكورتيزون بكمية كبيرة حال الإصابة بكورونا، كما يمكن الوقاية منه بالحرص على تقوية أجهزة المناعة من خلال تناول الطعام الصحي والتحكم في مرض السكري والاستخدام الأمثل للعقاقير المثبطة للمناعة.