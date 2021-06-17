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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال متابعته نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

مراجعة وتدقيق كشوف المستحقين بمبادرة سكن كريم بـ المنيا

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع مشروعات حياة كريمة

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الأسبوعي لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وعدد من نواب مجلس الشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية حتى ننال رضا المواطن المنياوى .

وقدم المحافظ الشكر للجهات المشاركة في المشروع القومي العملاق لما يبذلونه من جهد لنجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددا على استمرار توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءا على بنود الأعمال لكافة قطاعات ( مياه الشرب - مشروعات الصرف الصحي - مشروعات مجمعات الخدمات - الهيئة العامة للأبنية التعليمية - الشباب والرياضة)،

وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على الجهات المختلفة بان المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخير من قبل أي جهة في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات .

كما ناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لإنشاء مدارس بالقرى ضمن المشروع، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتذليل اى عقبات واجهت العمل طوال الفترة الماضية، موجها الجهات المشاركة بتسليم كافة التصميمات النهائية للمنشآت والمباني الحكومية المقرر إنشائها بالقري الي الجهة المنفذة للمشروع لسرعة البدء في الإنشاء.

وتابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، بعد ان تم الانتهاء من حصر مستحقي سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع لجان المشاركة المجتمعية بمراجعة القوائم وتدقيقها ، للتأكد من أحقية المواطن من الاستفادة من المبادرة.

وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ علي حياة وسلامة العمال المشاركين في الأعمال الإنشائية بالإضافة الي معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات والالتزام بمعايير الجودة.

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة محافظ المنيا البرنامج الرئاسي قرى الريف المصرى كريم يوجه بمراجعة

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