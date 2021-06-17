محافظ مطروح يلتقي مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية بالأردن

مدير الصندوق الهاشمى ومحافظ مطروح يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندس جمال الفايز مدير صندوق تنمية البادية نائباً عن الشريفة زين الشرف بمقر الصندوق.





حيث رحب الفايز به مثمنا العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر ومشيدا بالتعاون والتكامل بين البلدين في مجال المراعى.



واستمع محافظ مطروح لدور الصندوق الذي بدا أعماله في 2006 بهدف تعزيز الجهود الوطنية لحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك من خلال تنمية المجتمعات المحلية وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



كما اطلع على محاور عمل الصندوق التي تتضمن تنمية المجتمعات المحلية والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتطوير القطاعات الاستثمارية والسياحية.



كما تعرف على مواقع عمل الصندوق في أربع مواقع تقع في البادية الشمالية والجنوبية والوسطى مواكد على أن كافة الأنشطة تتم من خلال التخطيط بالمشاريع مع مشاركة المجتمعات المحلية.



وأشاد محافظ مطروح بدور الصندوق مؤكداً أن محافظة مطروح اتخذت خطوات جادة مع إنشاء صندوق تنمية المراعي ودعم الثروة الحيوانية من خلال مشروع المراعي مضيفا أنه سيكون هناك تعاون بناء وتبادل للخبرات في الفترة القادمة.





كان محافظ مطروح قد أكد خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي بالمملكة الأردنية الهاشمية على اهتمام القيادة السياسية المصرية بالحفاظ على البيئة والمراعى الطبيعية خاصة بالمحافظات الحدودية لما لها من أهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الدعم السياسي والإعداد لعدد من التشريعات والقوانين، .





وأشاد بالتعاون بين محافظة مطروح ومشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي من خلال الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وتبادل الخبرات في إطار المشروع المنفذ بكل من مصر والأردن.



وأشار على عمق الترابط التاريخي الوثيق بين مصر والأردن انطلاقا من علاقة الإخوة والمصالح المشتركة. . وإيمانًا بأهمية التنمية في تحقيق الاستقرار. . مع مد جسور ذلك التواصل والتعاون في كافة المجالات.



وأشاد محافظ مطروح بالمشروع المنفذ من خلال تنمية المراعي بمنطقتي أبو مزهود واجعوين بالتعاون بين كلا من: ( وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا – سيداري )، في إطار اهتمام المشروع بتنمية المراعى والثروة الحيوانية التي تأثرت كثيرا وتناقصت أعدادها خلال السنوات السابقة. بسبب تدهور المراعى الطبيعية.



وأكد على المتابعة المستمرة لأنشطة المشروع بهدف تعزيز وإعادة تأهيل المراعي وإدارتها وتقديم خدمات لمربي الثروة الحيوانية على نحو مستدام، مع توفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في الأردن وجمهورية مصر العربية وتحفيز التوسع في هذا النهج على الصعيدين الإقليمي والدولي. مع تطبيق الاستراتيجيات والاتفاقيات الدولية والوطنية التي تساهم في قطاع البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي الذي يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي لدى المجتمعات المحلية، والذي توج بتوقيع بروتوكول بإنشاء صندوق تنمية المراعى والثروة الحيوانية بتمويل مشترك بين محافظة مطروح ومشروع المراعي بهدف دعم المربيين خاصة خلال فترات الجفاف.



وأوضح محافظ مطروح على اتخاذ خطوات جادة لدعم صندوق المراعي ضمن مشروع HERD والاستعداد لمزيد من تقديم التعاون والدعم في هذا المجال. . بما يحقق حياة كريمة للمربيين ويحافظ على الثروة الحيوانية. . من خلال حسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، والقدرة على مواجهة كافة التحديات واستغلال أنسب الفرص المتاحة تقديم قروض عينية لتوفير الأعلاف والرعاية البيطرية وبشروط وإجراءات ميسرة، وكذلك تقديم قروض عينيه للمرأة لدمجها في المنظومة الإنتاجية وتقديم خدمات خدمات لها لمساعدتها على تحسين دخل الأسرة.، بالإضافة إلى دعم البناء المؤسسي للجمعيات الأهلية والتعاونية العاملة في مجال الثروة الحيوانية والمراعي وتنمية قدراتها في مجال المال الدوار.