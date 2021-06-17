تحالف إعلامي لنقل القضايا العربية إلى العالم.. فيديو

تحالف إعلامي عربي لنقل كافة القضايا

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، صخر دودين، إن الإعلام العربي ارتقى للمستوى المطلوب في تغطية الأحداث الأخيرة في فلسطين، موضحا أنه لا يمكن بناء استراتيجية ثابتة للإعلام على المدى الطويل لتغيير الأدوات.

وأضاف دودين خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم اقتراح وجود تحالف إعلامي عربي لنقل قضايا الوطن العربي، وصورة العرب إلى العالم الخارجي، لأنه لابد من وجود ناطقين بمختلف اللغات، لنقل وجهة نظرنا إلى العالم، وبمنطق يفهمه العالم.

وتابع: “قدمنا مقترحاً لتعريف معنى خطاب الكراهية بالنسبة للأمة العربية”، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تجمع الدول العربية كافة، وهي قضيتنا الأولى.

وأوضح دودين، أنه لا شيء يغني عن حضور الاجتماعات الدولية، رغم جائحة كورونا.

وكشف ، عن وجود مباحثات على مستوى عالٍ من الرقي خلال الاجتماعات، قائلا: "عملنا معاً على إزالة العديد من العقبات التي تواجه العمل الإعلامي العربي، وإيجاد حلول لها، خاصة خلال الجائحة، بالإضافة إلى مشاركة الخبرات والأفكار فيما بين الأمة العربية".