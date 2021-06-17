بـ الأحمر الناري.. مي سليم تستعرض أناقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإطلالة انيقة تكشف جمالها.

وتألقت بها مي سليم، بفستان أنيق باللون الأحمر يبرز عن أناقتها وجمالها، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي سليم في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه تتناسب مع ظهورها، ووضعت إكسسوارات للشعر باللون الأحمر.

ولم تتكلف مي سليم بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط طويل باللون الذهبي لأكمال ظهورها.

يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .