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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبدالعال يستقر على تشكيل أسوان في مواجهة الزمالك

فريق أسوان
فريق أسوان

استقر علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر لها اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:-

 حراسة المرمى: خالد وليد

 

خط الدفاع: عمرو الحلواني و محمد جابر ميدو و محمود شبانة و أحمد سالم صافي

 

خط الوسط: عبد العزيز موسى و هيثم الفيل و أحمد خالد " وليم إيجيبتور " .

 

خط الهجوم: أشرف مجدي و أحمد صغيري و  محمد أسامة.

وأعلن علاء عبد العال، المدير الفني  لفريق أسوان،عن قائمة لمواجهة الزمالك، المقرر لها اليوم الخميس وجاءت القائمة على النحو التالي:

 حراسة المرمى: خالد وليد، طلعت الجبلاوي، محمد إبراهيم حمو .

خط الدفاع: عمرو الحلواني، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، الحسيني سمير، أحمد سالم صافي، محمد العشري.

 خط الوسط: عبد العزيز موسي، احمد الألفي، هيثم الفيل، أشرف مجدي، محمد جمال بيبو، أحمد خالد، محمد جمال ابو تريكة، ايمانويل ايجبتور، عمرو رضا، أحمد بلية، سولومون منساه، أحمد دحروج، أحمد صغيري.

 خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد عبد الظاهر، حمزة مجدي.

علاء عبد العال نادي اسوان الزمالك الدوري المصري الزمالك وأسوان

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علاء عبدالعال يستقر على تشكيل أسوان في مواجهة الزمالك

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