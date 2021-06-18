بروتوكول بين صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والبنك الزراعي للتأمين على ماشية العملاء.. نواب: خطوة لدعم المربيين وانخراطهم بمجال الإنتاج.. وتسهم فى توفير العملة الصعبة والحماية من الأمراض الوبائية

برلماني: المشروعات القومية الكبرى حققت الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية

نائب يطالب بـ ببحث عقد برتوكولات مماثلة مع الجهات العاملة في الثروة الحيوانية

برلماني: خطوة إيجابية تحمي الفلاح المصري

وقع اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشتركا، لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك.

وقال مساعد وزير الزراعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم مربيّ الثروة الحيوانية والتيسير عليهم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأوضح صابر أن الصندوق سيقوم بتقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية، النفوق، الذبح الاضطراري، السطو، خيانة الأمانة، السرقة، الحريق، الحوادث.

وحول هذا الأمر ، أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بهذه الخطوة الجادة ، مؤكدين أنها ستعمل على زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية فى مصر ، وتوفير العمل الصعبة التى كانت تستورد بها من الخارج .

بداية ثمن النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، برتوكول التعاون المشترك الذى وقعه اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية ، وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية ، مشيرا إلى أن السيد القصير يولى عناية بالغة بقطاع الثروة الحيوانية بوجه خاص ، والحفاظ عليها ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ودعمه اللامتناهي للقطاع .

وأكد “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن المشروعات القومية الكبرى ، والتى تم تنفيذها فى المرحلة القليلة الماضية ، في مجال الزراعة ، ساهمت وبشكل غير مسبوق فى تحقيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية ،لاسيما بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع البتلو القومي، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يضمن توفير العملة الصعبة ، و التي كانت تستخدم لاستيراد الثروة الحيوانية من الخارج .

وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن الهدف من توقيع هذا البرتوكول ، يأتى نتيجة لتقديم الدعم الكافى لمربي الثروة الحيوانية ، والتيسير عليهم ، بما يضمن المساهمة فى تشجيعهم ،لافتا إلى أن الميزة الأساسية والرئيسية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ، تتمثل فى تفادي أي مشاكل مفاجئة تحدث فى الإنتاج الحيواني والخاصة بالمربيين .

أهداف صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

وأوضح عضو زراعة النواب ان الهدف من صندوق التأمين، يتمثل فى تقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية، النفوق، الذبح الاضطراري، السطو، فضلا عن المساهمة فى سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التي تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية.

من جانبه أشاد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ببرتوكول التعاون المشترك الذى وقعه اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك.

وأكد " الجبلي " في بيان له أصدره اليوم أهمية هذا البرتوكول الذى جاء تنفيذاً لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدعم مربيّ الثروة الحيوانية والتيسير عليهم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر إضافة الى قيام هذا الصندوق طبقاً لهذا البرتوكول بتقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية، النقوق، الذبح الاضطراري، السطو، خيانة الأمانة، السرقة، الحريق، الحوادث.

يطالب ببحث عقد برتوكولات مماثلة مع الجهات العاملة في الثروة الحيوانية

وطالب المهندس عبد السلام الجبلي من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي ببحث عقد برتوكولات مماثلة مع مختلف الجهات التي تعمل في الثروة الحيوانية لأهمية هذا الملف في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها بما يحقق توجه الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية وجميع منتجاتها معرباً عن ثقته في قدرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحقيق هذا الهدف بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة .

وقال المهندس عبد السلام الجبلي إن اهتمام الحكومة بقطاع الثروة الحيوانية ومن خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة خلال هذه المرحلة يمكن مصر ليس من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية ولكن من تصدير الثروة الحيوانية وجميع منتجاتها لمختلف دول العالم مؤكداً ان تحقيق هذا الهدف سوف يوفر مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت تستخدم لاستيراد الثروة الحيوانية من الخارج .

وفى سياق متصل ، أشاد النائب محمود شعلان ، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ، ببرتوكول التعاون المشترك الذى وقعه اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية ، وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية ، لافتا إلى أن الدولة المصرية فى أمس الحاجة للاهتمام بالثروة الحيوانية ، وذلك للحفاظ على السلالات الموجودة بداخلها .

وأشار “ شعلان” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن هذا البرتوكول سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الفلاح المصري ، حيث أنه سيتكفل بتقديم تغطية متكاملة لمربي الحيوانات بمحتلف أنواعها ، الأمر الذي سيحميهم من الخسارات الفادحة التى كانت تلحقهم بسبب تأثر الحيوانات ببعض الأمراض والأوبئة .