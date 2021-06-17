رئيس الأسقفية يتابع تطورات مشروع ترجمة الكتاب المقدس للصم

زار الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية وحدة ترجمة الكتاب المقدس للمسيحيين الصم بكنيسة يسوع نور العالم بمنطقة مصر القديمة، للإطلاع على آخر مستجدات المشروع.

ويضم فريق عمل ترجمة الكتاب المقدس للمسيحيين الصم، أربعة أفراد من الصم من الكنيسة، ويقام بالشراكة مع هيئة "Door" المعنية بتوصيل قصص الإنجيل للمسيحيين الصم.

يتضمن مشروع ترجمة الكتاب المقدس العمل على إنتاج ٣٢ قصة كتابية من سفر التكوين وحتى صعود السيد المسيح وتستهدف توصيل رسالة الإنجيل للمسيحيين الصم باللهجة المصرية فى كل أنحاء الجمهورية، إذ يقيم المشروع يوم تجريبى كل ستة أشهر لاختبار مدى جودة وصول الإشارات بشكل مبسط ومفهوم لكل الصم.

جدير بالذكر أن مشروع ترجمة الكتاب المقدس فى السنة الثانية له الآن حيث كانت السنة الأولى بمثابة تدريب للفريق على كيفية العمل على تنفيذ المحتوى القصصى للكتاب المقدس ومن المقرر أن تكون مدة المشروع أربعة سنوات.

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