السبت.. رئيس "النيابة الإدارية" ونائب وزير الاتصالات يفتتحان مجمع نيابات الإسماعيلية

يفتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية و المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية، يأتي بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واشار الى ان الافتتاح سيشارك فيه لفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية.

فيما اختتمت امس الاربعاء فعاليات التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وهيئة النيابة الإدارية بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ،المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس ، القاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ، المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الإستئناف القاهرة وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ،الدكتور شريف صلاح إستشاري التدريب والتطوير ،المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف وذلك بمشاركة مجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية.

قدم المستشار عصام المنشاوي خالص الشكر والتقدير إلى كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر اللجنة التشريعية والقاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل على نجاح وتنظيم التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا على ان التدريب حقق الإستفادة ويعد دافع قوي لنقل الخبرات لمديرات النيابة الإدارية متمنيا لهن المزيد من التقدم والنجاح والتوفيق.

وفى ختام اليوم التدريبي منح المستشار عصام المنشاوي ،والمستشار سناء خليل ، والقاضية أمل عمار مديريات النيابة الإدارية شهادات إجتياز التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة .