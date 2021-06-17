ضبط طن و341 كيلو ملح طعام مجهول المصدر بالشرقية

تموين الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بإستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين صان الحجر بتحرير محضر رقم ( 305) ا.د.ط ضد "م . ا. م" لحيازته طن و١٦ كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر.

كما قامت إدارة تموين كفر صقر بتحرير محضر رقم ١٣٠٥ جنح طوارئ أمن دولة ضد أحد التجار لحيازته ملح طعام مجهول المصدر وتم التحفظ علي عدد ٥٠٠ كيس ملح وزن الكيس الواحد ٦٥٠ جرام اي باجمالي ٣٢٥ كيلو ملح.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت الحملة بتحرير ٢ محضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية بأرقام ( ١٣٠٦و١٣٠٧) جنح طوارئ أمن دولة لعدم الإعلان عن الأسعار

وعلي جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بإزالة أي تعد على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات المخالفة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتزامن مع متابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حمله لرفع الإشغالات الموجودة بشارع المركز وشارع المدارس وشارع ترعة سراج بمدينة الحسينية للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

وأشار محافظ الشرقية الي انه تستمر الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة فاقوس في شن حملاتها لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والمخالفة للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المدينة ، فتم رفع ٩ إعلانات مخالفة لقانون الإعلانات بطريق الموقف الرئيسى بنطاق المدينة.