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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 369 ألف طن قمح وتحرير 78 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 369840 طن و506 كيلو من القمح على أن تستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.

وأوضح يوسف أن  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وأشار  وكيل وزارة التموين، انه بجانب أعمال التوريد، تم ضبط 78 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 71 مخالفة للمخابز البلدية، و7 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، مؤكداً على استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.


وفي سياق متصل شهد المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلقاء مليون زريعة سمك في نهر النيل بمدينة المنيا، بهدف تنمية النهر والمساهمة في إنتاج كميات أسماك بمواصفات إنتاجية عالية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، والمهندس جلال فتحي مدير الثروة السمكية بالمنيا ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

قال المحافظ، إن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية، لإحداث طفرة في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخلق فرص عمل للصيادين، حيث استمع المحافظ لعدد من الصيادين ،مؤكدا اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادتها.

أوضح الدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، أنه سيتم إلقاء مليون من زريعة السمك بمدينة المنيا، و2 مليون آخري في مركز أبوقرقاص والبحر اليوسفى، من أنواع البلطي، المنتجة للمفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية، وذلك بناء على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا.

وأضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه، وقد تم عمل دراسات مستفيضة عليها، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.

المنيا الأقماح الإجراءات الاحترازية محافظ المنيا مديرية التموين الوحدات المحلية مخابز الهيئة العامة للثروة السمكية

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