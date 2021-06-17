شاهد.. أحدث ظهور للصقر أحمد حسن عبر إنستجرام

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد حسن في الصورة، ، و هو يقفز من اليخت إلى البحر مشبهاً نفسه بالصقر، وتفاعل عدد كبير من محبي الصقر مع الصورة .

ويمتلك الصقر وعميد لاعبي العالم، تاريخًا طويلًا حافلا بالبطولات مع الأندية والمنتخب الوطني، وخاض مع الفراعنة 184 مباراة دولية، وتوج بكأس إمم إفريقيا أربعة مرات.

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الإفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.