جداد عليه .. تامر حسين يكشف تفاصيل أغنية هاني شاكر الجديدة

كشف الشاعر تامر حسين، تفاصيل أغنية هاني شاكر الجديدة، وظهوره بلوك مختلف.

كتب تامر حسين، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “ وزى ما فى نيو لوك متغير كده تماماً لأستاذ هانى شاكر اللى بأتشرف بتانى تعاون معاه .. الكلام واللحن والمزيكا متغيرين وجُداد عليه”.

وظهر هاني شاكر بالصورة بلوك جديد وعلق "قريبا " وهو ما فاجأ الجمهور.

ويواصل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية الجهود المبذولة لإيجاد الحلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل جائحة كورونا.

بينما كثف نقيب الموسيقيين جهوده بعد طول مدة التوقف خاصة وأن بطالة الموسيقيين غير محتملة، والتقي اليوم عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة وعادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ومحمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة و أحمد الناظر أمين عام الغرفة.



حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول النقابة والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة و منصور هندي عضو المجلس.

توافقت وجهات النظر في نقاط عدة بشأن الحلول السريعة لإنهاء حالة التوقف جزئياً للموسيقيين وذلك خلال الأيام المقبلة واتفقا أيضا علي ضرورة التكاتف معا ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية.