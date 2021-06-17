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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الرقص المسرحى الحديث على مسرح الجمهورية.. بعد غد

صدى البلد

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث، عرض  من تصميم واخراج مناضل عنتر لمدة يومين متتاليين في الثامنة مساء الاحد والإثنين 20 و21 يونيو علي مسرح الجمهورية.

يسعى العرض من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والاضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الانسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية ، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن فالوقت على الأرض مثلاً  ليس كنظيره فى الكواكب والمجرات الاخرى، وإذا كانت الحقائق التى يعتقد الجميع انها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل  الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحد فاختلاف الافكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر انفسهم ولذلك يعزز العرض فكرة احترام أراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى .

 

 

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عرض مسرحي روسى فى إطار تعاون مصري روسي ..تفاصيل

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بيرجنت النساج.. عرض مسرحى لفرقة المنيا القومية على مسرح المحافظة

جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافيا فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس ، تشـانج مو ( كوريا )  ،  بروج  ( بلجيكا ) ، مهرجان الرقص المعاصر (كازابلانكا) ومهرجان الرباط الدولي ( المغرب ) ، مهرجان ركلنج هاوزن ( ألمانيا ) ، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين حيث قدمت عدد من العروض التى يضمها ريبرتواراتها ولاقت التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية .

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مهرجان القاهرة الدولي مسرح الجمهورية المسرحي عرض مسرحى مهرجانات المسرح

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بيرجنت النساج.. عرض مسرحى لفرقة المنيا القومية على مسرح المحافظة

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