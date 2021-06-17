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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أعضاء "محلية النواب" يشيدون بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

محلية النواب
محلية النواب

قدم المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التحية لمحافظ بورسعيد، والقيادات التنفيذية على الجهود التي يقومون بها، لاسيما فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بالمنطقة الصناعية برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

وأكد أن تجربة المنطقة الصناعية في المحافظة فريدة، مشددا على ضرورة تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

محلية النواب تتفقد المنطقة الصناعية في بورسعيد

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وأشاد رئيس اللجنة المحلية بالبرلمان، بمصنع إنتاج إطارات السيارات، والذي وصلت استثماراته لنحو وصلت ٣ مليارات جنيه مرحلة أولى.

وقال: المصنع صناعة وطنية مشرفة، مطالبا بأهمية تقديم كامل الدعم من أجهزة الدولة لمثل هذه المشروعات.

من جانبه قال عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: المصنع يدعو للفخر، مشيرا إلى أنه الوحيد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بهذه الكفاءة.

وأكد أهمية تقديم الدعم الكامل لمثل هذه المشروعات الكبرى لما لها من تأثير إيجابي كبير في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

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