نائب : ربط مصر بإفريقيا بالسكك الحديدية والطرق يخدم الاستثمار والصادرات والتبادل التجاري

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالسودان والدول الافريقية بشبكة من الطرق والسكك الحديدية، مؤكداً ان ذلك الامر سيؤدى الى تحقيق المزيد من التعاون المصري مع مختلف دول القارة السمراء فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والتبادل التجاري.

وزارة النقل تنفذ خطة طموحة

و أشاد " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير التي أكد فيها أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للربط مع دول الجوار وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مصر والدول الإفريقية وتقوم على تطوير البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وتعديل التشريعات بهدف تحقيق التكامل المصري الإفريقي خاصة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان وقريبا سيتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد النائب أهمية هذا الخط خاصة أنه وفى ضوء تصريحات الفريق كامل الوزير سيمر من أسوان إلى بحيرة ناصر وأنه سيتم إنشاء كوبري بطول 6 كيلومترات حتى وادي حلفا بالسودان وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انشاء مشروع السكة الحديد لربط مصر والسوادان والاتجاه نحو الدول الافريقية بعد ذلك.

وأوضح أن شبكة السكك الحديدية بين مصر والسودان والدول الافريقية ستكون له اثاره الإيجابية والكبيرة على حركة الاستثمار والصادرات والتبادل التجاري بين مصر والسودان والدول الافريقية خاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسي أصبحت بوابة أمام العالم فى الاتجاه نحو افريقيا من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة التى ستجعل من مصر مركزاً اقليمياً كبيراً فى حركة التجارة العالمية.