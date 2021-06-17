عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : ربط مصر بإفريقيا بالسكك الحديدية والطرق يخدم الاستثمار والصادرات والتبادل التجاري

النائب محمد زين
النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالسودان والدول الافريقية بشبكة من الطرق والسكك الحديدية، مؤكداً ان ذلك الامر سيؤدى الى تحقيق المزيد من التعاون المصري مع مختلف دول القارة السمراء فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية والتبادل التجاري.

 

وزارة النقل تنفذ خطة طموحة 

 

و أشاد " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير التي أكد فيها أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للربط مع دول الجوار وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مصر والدول الإفريقية وتقوم على تطوير البنية التحتية ودعم الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وتعديل التشريعات بهدف تحقيق التكامل المصري الإفريقي خاصة الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط السككي مع السودان وقريبا سيتم توقيع هذا العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

 

txt

على غرار المترو.. تركيب بوابات بمحطات السكك الحديدية لدخول وخروج الركاب

txt

الإنذار المبكر وتقليل الحوادث.. برلمانى يعدد مزايا تزويد قطارات السكك الحديد بنظام تحكم آلي جديد

 

وأكد النائب أهمية هذا الخط خاصة أنه وفى ضوء تصريحات الفريق كامل الوزير سيمر من أسوان إلى بحيرة ناصر وأنه سيتم إنشاء كوبري بطول 6 كيلومترات حتى وادي حلفا بالسودان وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انشاء مشروع السكة الحديد لربط مصر والسوادان والاتجاه نحو الدول الافريقية بعد ذلك.

 

وأوضح أن  شبكة السكك الحديدية بين مصر والسودان والدول الافريقية ستكون له اثاره الإيجابية والكبيرة على حركة الاستثمار والصادرات والتبادل التجاري بين مصر والسودان والدول الافريقية خاصة أن مصر فى عهد الرئيس السيسي أصبحت بوابة أمام العالم فى الاتجاه نحو افريقيا من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات المهمة التى ستجعل من مصر مركزاً اقليمياً كبيراً فى حركة التجارة العالمية.

 

لجنة النقل مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السكك الحديدية وزير النقل كامل الوزير الدول الافريقية السودان

موضوعات متعلقة

وزير النقل: تحويل قطاع نقل البضائع والورش إلى شركات واختيار العناصر الجديدة بأعلى مستويات

النواب يوافق على نقل اللجنة الطبية بمدينة أسيوط إلى المخازن الملاصقة لمستشفى المبرة 

ترشيحاتنا

مكافآت استثنائية فى الترجي لتخطى عقبة الأهلي بأبطال إفريقيا

23 جنيها.. تراجع أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم

المؤسسة العسكرية.. قائد الجيش اللبناني يحذر من فوضى وانهيار| تفاصيل

الحاصلات الزراعية: 450 مليون دولار صادراتنا للسعودية.. والاشتراطات الجديدة لن تكون عائقا

علاء عبدالعال يستقر على تشكيل أسوان في مواجهة الزمالك

رئيس مصنع الإلكترونيات لـ صدى البلد: تدشين أول خطوط لإنتاج التابلت واللاب توب.. ونمتلك أحدث كاميرات المراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

مصور فيديو واقعة التحرش بطفل قطار الصعيد يكشف سبب عدم تدخله لإنقاذه.. فيديو

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. مي سليم تستعرض أناقتها على إنستجرام

رفقة حفيدتها.. سوسن بدر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ