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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الجديد يجتمع لأول مرة

مجلس الوزراء الإسرائيلي
مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الجديد يجتمع لأول مرة

يجتمع مجلس الوزراء الامني المصغر المعروف باسم "الكابينت" يوم الاحد المقبل لأول مرة بعد دخول الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، ذلك في ظل توتر الأوضاع في المنطقة، حيث قامت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم بشن غارات على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني على الحدود السورية.

وفي الأسابيع الاخيرة رصدت إسرائيل تواجد نشطاء لحزب الله في المنطقة من أجل تطوير بنى تحتية للمنظمة في الحدود السورية اللبنانية.

يشار الى أن بينت منذ دخوله لرئاسة الحكومة قام بهجوم على غزة ليلة الثلاثاء، وفجر اليوم على الحدود السورية اللبنانية، مما يؤكد فرض سيطرته على القضايا الامنية.

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