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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 مناطق سعودية تتصدر القائمة.. تعرف على إصابات كورونا اليوم

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد  بالمملكة، هذا بالإضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و1022 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة عاجل وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 470723، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 452209، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7635 حالة.

أما اكثر الأماكن التى سجلت ارتفاع فى عدد اصابات كورونا، تتضمن منطقة مكة المكرمة والتى تصدرت إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 388 إصابة جديدة، من إجمالي 1309 حالات، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 265 حالة، والمنطقة الشرقية 235 حالة، وعسير 115 حالة، وجازان 95 حالة، والمدينة المنورة 81 حالة، وة، والقصيم 53 حالة، ونجران 21 حالة، والباحة وحائل 17 حالة لكل منهما، وتبوك 11 حالة، والحدود الشمالية 9 حالات، والجوف حالتين.

وقالت وزارة الصحة، في وقت سابق، إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يستدعي إبلاغ الطبيب في حالة الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مع إمكانية تأجيل الحصول عليه بالنسبة لمن تزيد درجة الحرارة لديه عن حد معين.

وزارة الصحة السعودية السعودية فيروس كورونا المستجد عدد اصابات كورونا منطقة مكة المكرمة منطقة الرياض

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