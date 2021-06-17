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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

 

شاطرين فى الهيافه الرقص
 والطرب 
شمس الهدى غابت وهلال مجدكم
غرب
الدنيا لهياكم بكام بير بترول
خليكم بجهلكم بكره الفلوس
تزول 
وترجعوا من تانى تبوسوا إيد 
أسيادكم
وتقولوا سمعا وطاعه حتى ولو
كان كذب 
سامحوني. ياعرب 
لو قولت فيكم. كلام
معاكم فلوس بتدوسوا على اللى علمكوا
الكلام 
بتنسوا دايما بسرعه فضل المصرى 
عليكم
اقروا التاريخ وشوفوا مين  خد
بإديكم
فى كل محنه مرت وكان عايش 
ليكم
وعمره يوم ما باعكم ولا من عدوكم 
هرب
والله عيبه ياعرب .......
لما نشوف فى عيونكم الكدب
والخيانه
عايزنى احارب وارجع شايل خيبه 
وندامه 
وفريق يقول نتفاوض خايفين 
على فلوسهم 
مش برضه السد بفلوفسكم  
ولا دماغى اضطرب
ما تقولوا ياعرب نحارب والا نسكت 
ونمشيها مفاوضات 
خايفين على اصحابكم وحلمهم
اللى وفات 
والله لو ضربت انا ضربى تشوفله 
العجب 
ملعونه كل  دوله واقفه وشمتانه 
بكره الزمان يدور والجعبه مليانه
لكن ده مش طبعى انا اصلى غيور 
عليكم 
ويامه قولتلكم الغرب مالهوش صاحب
لكن كلامنا تقيل دايما على قلوبكم 
خليكم فى احضانهم لما يزول 
السبب 
كان نفسى ياعرب يبقالنا شوكه قويه
تكون لينا هيبه وأمتنا بعزه وأبيه 
دمرتوا أمجادنا وعز أمتنا 
محيتوا كل تاريخ شاهد على 
صيتنا
كل قصيدة اتكتبت تحكى على 
قوتنا 
عدوكم غدار وكلامى ده 
يتحسب
لكن بفضل الله انا مصرى وبنا معانا
لا عدوا يكسرنا ولا فلوسكوا شريانا
الستر عنوانا وبطوننا شبعانه 
وبيحمى ضهرى جيش أولاده من 
دهب 
خافوا ياعرب من شر قد 
اقترب 
 

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