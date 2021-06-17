طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

يعتبر كالزوني فاهيتا اللحم من الكلات اللذيذة والشهية التي يفضلها الكثير، فهو طريقة جديدة ومبتكرة لعمل السندوتشات في المنزل مثل المحلات.

وتفضل العديد من الأمهات التنوع بشكل يومي في أطباق السفرة، وتقديم أشهى الأكلات لأطفالها، وكالزوني فاهيتا اللحم أحد أشهى الأطباق..

مقادير كالزوني فاهيتا اللحم



عجينه العشر دقائق:

5 كوب دقيق

ربع كوب لبن بودرة

2 ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب ماء دافئ

نصف كوب زيت للحشوة:

قطعه ستيك

بصل

فلفل الوان

كزبرة

بابريكا

كمون

زيت

جبنه شيدر

جبنة موزاريلا

للتقديم:

افوكادو

طماطم

ليمون

بصل

خل

زيت زيتون



طريقة تحضير كالزوني فاهيتا اللحم



للعجينة:

* تعجن المكونات جيدا ثم تترك لتخمر

للحشوة:

* • يشوح الستيك فى زبدة على النار ثم يضاف فلفل ألوان وبصل وتتبل بملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا

* • تفرد العجينة في صينية وتحشى بحشوة اللحمة وترش الجبنة الشيدر

* • تترك لمدة نصف ساعة لتخمر ثم تدهن بالبيض وترش بالجبن على الوجه

* • ثم تدخل الفرن حتى تنضج

* • للتقديم يخلط افوكادو بيوريه وطماطم وبصل ويتبل بالليمون وخل مع كالزوني فاهيتا اللحم.