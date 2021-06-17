نشرة المرأة.. 25% من مصابي كورونا يعانون من هذه الأعراض.. وفوائد تناول بيضتين يوميا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار في مجالي المرأة والصحة، أبرز ها ما يتعلق بالآثار الجانبية لزبدة الفول السوداني ومعاناة مرضى كورونا من عدة أعراض.. وغيرها.

نشرة المرأة والصحة

صعوبة في البلع.. الآثار الجانبية لتناول زبدة الفول السوداني

نشر موقع صدى البلد تقرير عن زبدة الفول السودانى فإذا كنت عشاق زبدة الفول السوداني، فعليك الحذر من التأثيرات الجانبية لتناولها، أبرزها الإصابة بالحموضة وصعوبة البلع والإصابة بالالتهاب.

حالة طبية طارئة .. تعرف على أعراض ضربة الشمس

نشر موقع صدى البلد تقرير عن ضربة الشمس والتى تعد أخطر أشكال الإصابة بالحرارة وتعتبر حالة طبية طارئة، عادة ما يكون الإرهاق الحراري وضربة الشمس أمرًا خطيرًا، وخاصة إذا كانت الشمس شديدة الحرارة، يمكن أن تضر صحتك بشكل مباشر خلال فترة قصيرة.

تناولي بيضتين في اليوم وتمتعى بهذه الفوائد الصحية

نشر موقع صدى البلد تقرير عن الفوائد الصحية لتناول بيضتين في اليوم فهي غنية بمادة الكولين. لقد ثبت سريريًا أن هذا الفيتامين بالذات هو أهم مادة بناء للدماغ فإذا كنت تأكلين بيضتين في اليوم.

25% من مصابي كورونا يعانون هذه الأعراض

نشر موقع صدى البلد تقرير عن أعراض التى يعانى منها مصابى كورونا فعلى الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا، ويتحسنون في غضون أسابيع من المرض ، فإن بعض الأشخاص يعانون من حالات ما بعد فيروس كورونا.

وتعد حالات ما بعد فيروس كورونا مجموعة واسعة من المشكلات الصحية الجديدة أو العائدة أو المستمرة التي يمكن أن يواجهها الأشخاص لأكثر من أربعة أسابيع بعد الإصابة الأولى بالفيروس المسبب لـ فيروس كورونا.