وكيل صحة الدقهلية يتابع تفعيل برنامج الزمالة المصرية بالمستشفيات

تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، مستشفى صدر المنصورة حيث تفقد التطورات بأقسام المستشفى وتطوير قسم الأشعة كما تفقد أوضاع سكن الأطباء وقاعة المحاضرات المخصصة لتدريب متدربي الزمالة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد بخصوص الوقوف على أوضاع المستشفيات ومتابعة استكمال تفعيل برنامج الزمالة المصرية.



كما زار وكيل الوزارة أيضا مستشفى رمد المنصورة حيث كانت فى استقباله الدكتورة عبير عبد القادر مديرة المستشفى وقام بتفقد قاعة التدريب الصغرى وقاعة المؤتمرات وسكن الأطباء وذلك لرصد كافة المعايير من حضور وتواجد المدربين والبرنامج التدريبي وجاهزية قاعات المحاضرات للتدريب وكذلك الوقوف على كافة التحديات الموجودة للتعاقد وكيفية التغلب عليها كما تفقد المطبخ وإطمئن على الوجبات المقدمة للأطباء والمرضى ومدى جودتها.



وفي ختام الزيارة قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية لبعض أقسام المستشفى الخدمية كالاستقبال والعيادات الخارجية بالإضافة إلى تفقد مركز اللقاح وسير العمل به.

وفي سياق اخر أجرى علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمركز شباب النسيمية التابع لإدارة شباب المنصورة لمتابعة سير العمل بالمركز ومتابعة الاستعداد لاحلال وتجديد الملعب الخماسى المنجل بالمركز وكان بصحبته اشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة .

وكان فى استقباله أثناء زيارته محمد الرفاعى مدير عام ادارة شباب المنصورة، وسامح فوزى رئيس قسم المتابعة بالادارة وصلاح خشبة مدير مركز شباب النسيمية، وإبراهيم توفيق رئيس مجلس ادارة مركز شباب النسيمية، وأعضاء مجلس الادارة بالمركز .

وتفقد وكيل الوزارة أثناء زيارته الملعب المنجل واطمئن على ارضية الملعب وسلامته، وأكد سرعة الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد لارضية الملعب المنجل طبقا للمواصفات المطلوبة حتى يتسنى للشباب والطلائع استكمال الانشطة الرياضية على الملعب فى أقرب وقت.

وأشار إلى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالنسبة للعاملين بالمركز والمترددين على المركز واثناء تنفيذ الانشطة بمركز شباب النسيمية وتفقد المركز من الداخل والقاعات وصالات الانشطة والمكتبة كما شاهد النجيل الصناعى بنفسه واطمئن على جودته.

وشدد على نظافة المركز من الداخل ومتابعة اجراءات التعقيم باستمرار ولبس الكمامات للعاملين والمترددين على مركز شباب النسيمية.

يذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات المفاجئة التى يقوم بها علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة لمتابعة سير العمل والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية .

IMG-20210617-WA0059

IMG-20210617-WA0061

IMG-20210617-WA0054

IMG-20210617-WA0060

IMG-20210617-WA0053

IMG-20210617-WA0057

IMG-20210617-WA0056

IMG-20210617-WA0058

IMG-20210617-WA0055

IMG-20210617-WA0047

IMG-20210617-WA0048

IMG-20210617-WA0049

IMG-20210617-WA0050

IMG-20210617-WA0051

IMG-20210617-WA0052

IMG-20210617-WA0045

IMG-20210617-WA0046

IMG-20210617-WA0044

IMG-20210617-WA0043

IMG-20210617-WA0042

IMG-20210617-WA0041