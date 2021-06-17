د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ



• ربانية الشيخ .....

لذا كان تأثيره بالغا.....

ليس ملكا لأحد ولا لتيار.....

إنه لله ولله وحده....

تعلمت من الشيخ أنه كان حين يُسأل... يتوجه بقلبه إلى الله تعالى... أن يمن عليه بما يصلح حال السائل ويقنع عقله ويملأ قلبه بالرضا والسكينة.

• وسطية الشيخ...

الشيخ نموذج للوسطية دون إفراط ولا تفريط...

قدم الشيخ الإمام النموذج الإسلامى الذى يرقى بالحياة ... ويرقى بالإنسانية وكان يعظم المشترك الإنساني الذي يجمع بين الناس جميعا.

ومن لمحاته... أنك إذا أردت أن ترى عظمة الإسلام فانظر إلى موقفه من أعدائه...قال تعالي :

- {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8].

- {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 148].

- {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } [الحجرات: 13] .

• الشيخ الشعراوي والسهل الممتنع

لقد قَّرَّب المعانى القرآنية لعامة الناس وهذه عظمة ... وفى ذلك دلالة على وضوح وتمكن الفكر الإيمانى عند الشيخ فالفكر الواضح لغته واضحة...

• الشيخ الإمام الشعراوي وسحر البيان وروعة البلاغة :

لقد استطاع أن يُظهر الجمال القرآني فى الأسلوب ...

_ الاحتباك مثلا ....

_ ولماذا التعبير بكلمة دون سواها ...

_ والفروق الدلالية الدقيقة بين الكلمات.

_ وأسرار التعبير القرآنى ...

وهذا الجانب يستحق أن تسجل فيه رسائل وبحوث جامعية.

• الشيخ الزاهد :

_ لقد تحقق الشيخ بالزهد، فكان منه العزوف عن الدنيا ...

- الشيخ لم يذكر ولو مرة واحدة أنه وزير سابق...

- الشيخ عبر عن حديثه وبيانه في القرآن ... بــ خواطر ... تأدبا مع القرآن ولم يقل... تفسيرا...

- الشيخ فى مظهره كان بسيطا اختار زيا لا تكلف فيه حتى الطاقية التى يرتديها صارت ... نموذجا ..كذلك جلباب الشيخ الشعراوى صار نموذجا.

• وطنية الشيخ :

كان الشيخ الشعراوي ينحاز إلى الوطن فى كل حال، كان شديد الوطنية....

ولازالت كلماته .... تأتى منقذة فى أوقات الشدائد، وهل ننسى كلمته عن " الثائر الحق "....

هو الذى يراعى الجميع... من معه ومن خالفه، حتى يتفادى الثورة المضادة....

_ وهل تنسى كلمته ..... ( مصر التى علمت الإسلام للدنيا كلها ... علمته حتى للبلد الذى نزل فيه القرآن ... من يقول عن مصر أنها أمة كافرة فمن المسلمون إذن ؟! مصر بأزهرها الشريف...)

• وهذا نص كلمة الشيخ الشعراوي رحمة الله مدافعا عن مصر:

( يجب علينا أن نتنبه جيداً إلى ما يُراد بنا من كيد وما يُراد بنا من شر فأرونى فى مصر ، مصر الكنانة.

مصر التى قال عنها صلَّ الله عليه وسلم اهلها فى رباط الى يوم القيامة من يقول عن مصر أنها أمة كافرة ؟ إذا فمن المسلمون؟من المؤمنون ؟ مصر التى صدرت علم الاسلام الى الدنيا كلها ، صدرته حتى للبلد الذى نزل فيه الاسلام ، هى التى صدرت لعلماء الدنيا كلها علم الإسلام . أتقول عنها ذلك؟ ذلك هو تحقيق العلم فى أزهرها الشريف .

وأما دفاعاً عن الإسلام فأنظروا الى التاريخ من الذى رد همجية التتار عنه … إنها مصر من الذى رد هجوم الصلبيين على الاسلام والمسلمين … انها مصر

وستظل مصر دائما رغم أنف كل

حاقد

أو حاسد

أو مُستغِل

أو مُستغَل او مدفوع من خصوم الاسلام هنا او خارج هنا

أنها مصر ستظل دائماً.)

سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان علي شيخنا الإمام الشعراوي في ذكري يوم وفاته.

لقد رحل الشيخ الإمام وترك فينا الأسوة الصالحة والقدوة الطيبة في الوسطية والربانية والزهد وحب الوطن.... حقا... حقا.... حقا..

العظمة لا تتأتي من فراغ.