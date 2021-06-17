صفية العمري تكشف عن تفاصيل مشاركتها بفيلم "كان لك معايا" بمهرجان الإسماعيلية

يعرض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ 22، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ويرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، فيلم "كان لك معايا"، للنجمة صفية العمري ، مساء اليوم الخميس، بقصر الثقافة.

من جهتها كشفت "العمري": أن فيلم " كان لك معايا"، من إخراج روجينا بسالي، مونتاج مها رشدي، إنتاج المركز القومي للسينما.



أضافت العمري: إن فيلم " كان لك معايا"، من الأفلام الروائية، تدور أحداثه عن نشأة قصة حب بين شريف وليلي، ولكن تمنعهما الظروف الاجتماعية من الزواج، ليفترق الاثنان، ثم يعودان بعد سن المعاش ويتفقان علي الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.

وعرضت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي، فيلم الفنانة صفية العمري "كان لك معايا"، في الخامسة والنصف مساء اليوم، قبل الندوة الخاصة بتكريم الفنانة، التي بدأت في السادسة مساءً، بإدارة الناقد الفني طارق الشناوي.