عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صفية العمري تكشف عن تفاصيل مشاركتها بفيلم "كان لك معايا" بمهرجان الإسماعيلية

بوستر مهرجان الإسماعيلية
بوستر مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

يعرض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ 22، والذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، ويرأسه الناقد السينمائي عصام زكريا، فيلم "كان لك معايا"، للنجمة صفية العمري ، مساء اليوم الخميس، بقصر الثقافة.

مهرجان كان السينمائي يطرح أفيش دورة 2021

 

وسط حضور كبير.. تكريم الناقد السينمائي كمال رمزى فى أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي ويؤكد: سعيد بالتكريم وحزين لغياب من أحبهم لسفرهم للعالم الآخر

من جهتها كشفت "العمري": أن فيلم " كان لك معايا"، من إخراج روجينا بسالي، مونتاج مها رشدي، إنتاج المركز القومي للسينما.


أضافت العمري: إن فيلم " كان لك معايا"، من الأفلام الروائية، تدور أحداثه عن نشأة قصة حب بين شريف وليلي، ولكن تمنعهما الظروف الاجتماعية من الزواج، ليفترق الاثنان، ثم يعودان بعد سن المعاش ويتفقان علي الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة.

وعرضت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي، فيلم الفنانة صفية العمري "كان لك معايا"، في الخامسة والنصف مساء اليوم، قبل الندوة الخاصة بتكريم الفنانة، التي بدأت في السادسة مساءً، بإدارة الناقد الفني طارق الشناوي.

 

صفية العمرى مهرجان الإسماعيلية الدولي فيلم كان لك معايا الاسماعيلية مهرجان الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع تلقي المواطنين اللقاح

حكم زيارة الأرملة أبنائها في فترة العدة .. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

بكري: مصر طالبت بضرورة سحب القوات التركية والمرتزقة من ليبيا.. فيديو

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

كلب شجاع ينقذ سيدة من الإنتحار قبل إلقاء نفسها من أعلى جسر

بكري يعرض تعليق النائب محمد أبو العينين حول هجوم الأعضاء على وزير البترول.. فيديو

سعر ومواصفات شيري تيجو 8 PRO موديل 2021 في السعودية |صور

الرجل الذي طغى|بالدم والنار آبي أحمد يستعد للانتخابات البرلمانية|لا يسمع إلا صوته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم المنيا إلى 4 وفيات و23 مصابا

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

بتوجيه من الرئيس السيسي.. عباس كامل يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

الكاف يعلن الفئات المستثناة من حضور مباراة الترجي والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

المزيد

ساحة رأي

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا » تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ