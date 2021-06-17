المشدد 6 سنوات لمتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية

اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم على بيومى ،اليوم، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا الي مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط "رجب إ" 33 سنة سائق، مقيم بالشرابية القاهرة، وبحوزته 6 لفافات دائرية لجوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار والترويج.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسا علي ذمةالقضية رقم 20 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر والتي أصدرت حكمها المتقدم.

ومن جانبها فقد حررت طبيبة بلاغًا تتهم فيه شخص بدهسها بسيارته والشروع في قتلها بعدما صدمت مرآة السيارة دون قصد منها.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد بلاغ من شيماء.م.م.س، 32 سنة، طبيبة، تتهم فيه أحد الأشخاص بدهسها بسيارته والشروع في قتلها، بعدما اصطدمت دون قصد بمرآة سيارته حال عبورها شارع مستشفى العبور بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

وأسفر الحادث عن إصابة صاحبة البلاغ إصابات بالغة بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لاذ المتهم بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9305 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2021.

وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية رقمها 2311 ر ع أ، ملك المدعو م.إ، موظف، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط وإحضار المتهم وفحص مقطع الفيديو الخاص بالواقعة.