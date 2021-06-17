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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 13 رأس ماشية في حريق منزلين وحظيرتين بأسيوط

حريق
حريق

اندلع حريق في منزلين وحوشين ماشية بقرية الاقادمة بمركز أبوتيج بأسيوط اسفر عن نفوق 13 رأس ماشية واحتراق أثاث منزل.


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق في عدد من المنازل بقرية الاقادمة.

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على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بحوش منزل ملك " احمد. ع. م " أسفر عن نفوق ٥ رؤوس ماشية و ٣ رؤوس ماعز، و حوش منزل ملك " محمد. م. أ" أسفر عن نفوق ٥ رؤوس أغنام، ومنزل " حسن. م. ع" أسفر عن احتراق بعض اثاثات المنزل، وسطح منزل ملك " عثمان. ف. م" لم يسفر عن خسائر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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