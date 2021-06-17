محافظ أسوان: 85 مليار جنيه حجم المشروعات الجارية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه بالرغم من التحديات العديدة التي يواجهها العمل التنفيذي وخاصة تداعيات جائحة كورونا إلا أن هناك طفرة تنموية بمشروعات متنوعة بمختلف القطاعات على أرض أسوان بإجمالي 85 مليار جنيه يأتي في مقدمتها مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى ومنظومة التأمين الصحى الشامل وإحلال وتجديد البنية التحتية وتبطين الترع ، بجانب مشروعات تحيا مصر والتطوير والتجميل والتحول الرقمى وإحلال وتجديد سيارات السيرفيس ، بالإضافة إلي ما تشهده مدينة أسوان الجديدة من مشروعات ضخمة ضمن 14 مدينة ذكية سيتم افتتاحها قريباً.

وأشاد محافظ أسوان خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالدور الحيوى لمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عصام عثمان مدير الأمن في إزالة الإشغالات بالأسواق وآخرها الحملة المكبرة بسوق السيل الجديد وهو الذى سيتبعه بدء أعمال التطوير به ، على أن تمتد حملات الإزالات إلي باقى الأسواق تباعاً لتفريغ المدن من العشوائية والباعة الجائلين في ظل توفير سويقات حضارية بديلة ، وهو الذى يتوازى مع الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على عربات التوك توك حيث تم خلال شهر ضبط ومصادرة 140 توك توك وإحتجازهم بحضانة الشلال ، بجانب توقيع غرامة مالية قدرها 400 جنيه على 375 توك توك أخر .

واقرأ أيضاً:

وشدد محافظ أسوان علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى اليومى للنظافة العامة والإشغالات والإنارة والتشجير ، علاوة على الإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيرس كورونا وخاصة إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في وسائل المواصلات ودور العبادة والأماكن المغلقة ، مع فتح الأسواق الأسبوعية بنسب إشغال 50 % وتطبيق إجراءات التباعد ، وفى حالة المخالفة يتم الغلق النهائي للسوق .

موجهاً بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والعمل على تذليل العقبات بالتنسيق العرضى للإسراع في معدلات التنفيذ ، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للمساحة بالرفع المساحي لجميع الأراضى التي تم تخصيصها ليصب كل ذلك في صالح المواطن الأسواني وتحسين مستوى معيشته داخل 31 قرية رئيسية و 103 قرية فرعية و 377 نجع وكفر وعزبة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ، وهو الذى يتوازى مع إستطلاع رأي المواطنين في تغيير أسماء بعض القري لمسميات أخرى ولاسيما بعد الإنتهاء من التقسيم الإداري الجديد للمحافظة .

هذا وقد شهد الاجتماع موافقة المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد عبده عباس على المدرسة الجديدة بقرية الخور قبلى الإبتدائبة بمركز كوم أمبو ، بجانب إطلاق اسم الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم على مدرسة أسوان الجديدة للتعليم الأساسى ، كما قام المحافظ بتكريم العاملين المثاليين بمديرية الشباب والرياضة .

DSC_9385

DSC_9400