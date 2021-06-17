عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانون "أوباما كير"

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الخميس، دعوى قضائية لولاية تكساس الأمريكية، بشأن عدم دستورية قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) باعتبار أنه لا يمول من دافعي الضرائب الأمريكيين.

txt

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في إعادة الحكم بالإعدام على متهم في تفجير بوسطن

txt

ظهور جديد لابنة أخ بن لادن تهنئ ترامب بفوزه بانتخابات أمريكا 2020

وكان تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وإبداله، خاصة في ضوء نجاح الجمهوريين في تمرير مشروع قانون للضرائب جديد، يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن تكاليف "أوباما كير" قد ارتفعت بعد أن أنهى ترامب الدعم المُقدم لشركات التأمين المسئولة بموجب القانون عن تغطية تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

ووعد ترامب بإلغاء "أوباما كير"، الذي وصفه "بالكارثي"، خاصة في ضوء تزايد أعداد الأمريكيين المشاركين في برنامج الرعاية الصحية على نحو غير متوقع منذ بداية الالتحاق المفتوح به هذا العام، حيث سجل ما يقرب من مليونين و 300 ألف مواطن به خلال الـ18 يوما الأولى من فتح باب الالتحاق، متجاوزين بذلك معدل الالتحاق لنفس الفترة الزمنية في عهد الرئيس السابق أوباما.

يذكر أن ترامب حاول دفع الجمهوريين مرارا لإلغاء وإبدال قانون "أوباما كير"، بيد أن محاولاتهم هذا العام لإلغائه قد باءت بالفشل، ولذلك فهم يعملون على إدراج مشروع إلغاء القانون ضمن قانون الضرائب الجديد.

 

الرئيس الأمريكي الرعاية الصحية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق أوباما كير

موضوعات متعلقة

دراسة تحذر العالم من كوارث جديدة بسبب خفافيش دولة أوروبية

رئيس وزراء إسرائيل الجديد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية

بعد قمة جنيف.. موعد عودة سفير روسيا إلى أمريكا لممارسه عمله

مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الجديد يجتمع لأول مرة

نشرة أخبار العالم: أعراض جديدة لـ الفطر الأسود.. تفاصيل قمة بوتين وبايدن.. أسعار الذهب والدولار.. موقع أمريكي يشيد بالاقتصاد المصري

بعد التحذير من انهياره.. فرنسا وإيطاليا تطالبان بتأمين حاجات الجيش اللبناني

بايدن يفهم ما يريد تحقيقه.. بوتين يعلق على المحادثات مع نظيره الأمريكي

روسيا: توفير جرعة معززة لقاح سبوتنيك v قريبًا

ترشيحاتنا

14 منتخباً عربياً يتنافسون على 7 بطاقات مؤهلة لـ بطولة كأس العرب 2021

يورو 2020.. أوكرانيا تحصد أول 3 نقاط بالفوز على مقدونيا الشمالية

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إنشاء مقر المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية

بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم

السيسي يتلقى اتصالا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من رئيس وزراء ماليزيا

هل يجوز إعطاء كفارة اليمن لشخص واحد لمدة 10 أيام؟ علي جمعة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

قرار عاجل من الكويت بعدم سفر مواطنيها خارج البلاد.. وشروط لدخول الوافدين|تفاصيل

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل

بتوجيهات الرئيس السيسي.. رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية " طرابلس "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الأحمر الناري.. مي سليم تستعرض أناقتها على إنستجرام

رفقة حفيدتها.. سوسن بدر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

فيديو

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ