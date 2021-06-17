قرار عاجل من المحكمة العليا الأمريكية بشأن قانون "أوباما كير"

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الخميس، دعوى قضائية لولاية تكساس الأمريكية، بشأن عدم دستورية قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) باعتبار أنه لا يمول من دافعي الضرائب الأمريكيين.

وكان تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإلغاء قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وإبداله، خاصة في ضوء نجاح الجمهوريين في تمرير مشروع قانون للضرائب جديد، يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن تكاليف "أوباما كير" قد ارتفعت بعد أن أنهى ترامب الدعم المُقدم لشركات التأمين المسئولة بموجب القانون عن تغطية تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين ذوي الدخول المنخفضة.

ووعد ترامب بإلغاء "أوباما كير"، الذي وصفه "بالكارثي"، خاصة في ضوء تزايد أعداد الأمريكيين المشاركين في برنامج الرعاية الصحية على نحو غير متوقع منذ بداية الالتحاق المفتوح به هذا العام، حيث سجل ما يقرب من مليونين و 300 ألف مواطن به خلال الـ18 يوما الأولى من فتح باب الالتحاق، متجاوزين بذلك معدل الالتحاق لنفس الفترة الزمنية في عهد الرئيس السابق أوباما.

يذكر أن ترامب حاول دفع الجمهوريين مرارا لإلغاء وإبدال قانون "أوباما كير"، بيد أن محاولاتهم هذا العام لإلغائه قد باءت بالفشل، ولذلك فهم يعملون على إدراج مشروع إلغاء القانون ضمن قانون الضرائب الجديد.