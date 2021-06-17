خاص| تفاصيل إنشاء 5 أبراج في العلمين الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم إنشاء 5 أبراج مماثلة للبرج الأيقوني في العلمين الجديدة، باستثمارات تصل لـ30 مليار جنيه.

وأكد أنه تم توقيع عقد بالاتفاق مع الشركة الصينية العامة الهندسية المعمارية CSCEC – إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم.

إنشاء 5 أبراج في العلمين الجديدة"

وأضاف عباس، فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد” ، أنه سيتم إنشاء 5 أبراج سكنية في المنطقة الجنوبية بالساحل الشمالي، مؤكدا أنه سيتم تدشين وبناء أعلى برج في البحر المتوسط بارتفاع 250 مترا، ويصل إلى 64 طابقاً، بينما الـ4 أبراج الباقية على ارتفاع 200 متر، وهي عبارة عن أبراج سكنية بها خدمات تجارية وكل ما يلزمها من خدمات.

بحيرة صناعية:

وأوضح خالد عباس، أن الأبراج سيكون بينها بحيرة صناعية لأن العلمين الجديدة ليست مصيفا لكنها مدينة متكاملة، وسيتم تدشينهم بتمويل من الحكومة المصرية بالكامل وسيتم بالتعاون مع الشركة الصينية.