عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خاص| تفاصيل إنشاء 5 أبراج في العلمين الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه

صدى البلد

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم إنشاء 5 أبراج مماثلة للبرج الأيقوني في العلمين الجديدة، باستثمارات تصل لـ30 مليار جنيه.

وأكد أنه تم توقيع عقد بالاتفاق مع الشركة الصينية العامة الهندسية المعمارية CSCEC – إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم.

مدير مشروع البرج الأيقونى: الطابق الواحد استغرق أربعة أيام للبناء

الأعلى في أفريقيا.. الإسكان: انتهاء الأعمال الخرسانية للبرج الأيقوني.. و20 مبنى بمنطقة الأعمال بتكلفة استثمارية 3 مليارات دولار.. وبدء التسليم 2022

إنشاء 5 أبراج في العلمين الجديدة"

وأضاف عباس، فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد” ،  أنه سيتم إنشاء 5 أبراج سكنية في المنطقة الجنوبية بالساحل الشمالي، مؤكدا أنه  سيتم تدشين وبناء أعلى برج في البحر المتوسط بارتفاع 250 مترا، ويصل إلى 64 طابقاً، بينما  الـ4 أبراج الباقية على ارتفاع 200 متر، وهي عبارة عن أبراج سكنية بها خدمات تجارية وكل ما يلزمها من خدمات.

بحيرة صناعية:
وأوضح خالد عباس، أن الأبراج سيكون بينها بحيرة صناعية لأن العلمين الجديدة ليست مصيفا لكنها مدينة متكاملة، وسيتم تدشينهم بتمويل من الحكومة المصرية بالكامل وسيتم بالتعاون مع الشركة الصينية.

العلمين الجديدة ابراج شركات المقاولات خالد عباس استثمار

موضوعات متعلقة

الإسكان تعلن اكتمال الهيكل الخرساني للبرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

محلل سياسي فلسطيني: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل أطاحت بـ نتنياهو.. فيديو

خاص| تفاصيل إنشاء 5 أبراج في العلمين الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه

برلماني: زيارة رئيس المخابرات العامة إلى طرابلس تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

وزير الاتصال العراقى: لا نقبل بتطبيقات رقمية مجرد حبر على ورق

كريستيانو رونالدو يكبّد شركة مياه غازية شهيرة خسائر 4 مليارات دولار|تفاصيل

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

الكاف يعلن الفئات المستثناة من حضور مباراة الترجي والأهلي

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

مترو الأنفاق: تأخير قيام أول قطار من المرج الجديدة بالخط الأول الجمعة

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

قرار عاجل من الجيش العماني لجميع مواطنيه

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

فيديو

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

المزيد

ساحة رأي

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

«سبورتيجا » تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ