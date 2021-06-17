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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناولي بيضتين في اليوم وتمتعى بهذه الفوائد الصحية

صدى البلد

فوائد صحية لتناول  بيضتين في اليوم فهي غنية بمادة الكولين. لقد ثبت سريريًا أن هذا الفيتامين بالذات هو أهم مادة بناء للدماغ فإذا كنت تأكلين بيضتين في اليوم. 

الحفاظ على البصر 

أظهر بحث جديد أن بيض الدجاج غني باللوتين و هذه المادة مسؤولة عن بصر واضح وحاد.

فيتامين د و امتصاص الكالسيوم

تناول بيضتين فى اليوم يمنحك كمية مناسبة من فيتامين د فيعد البيض  أكثر غنى بفيتامين د والكالسيوم  الذى يساعد على تقوية عظامك وأسنانك بشكل أفضل.

تناول البيض لفقدان الوزن.. وهذه أبرز الأسباب

احترس .. البيض بالبسطرمة يدمر الصحة

 

تقوية الشعر
 

يساهم البيوتين وفيتامين ب 12 والبروتينات المغذية القابلة للهضم في تقوية الشعر والجلد. 
 

مستويات الدهون الثلاثية


 يساعد تناول بيضتين فى اليوم على خفض مستويات الدهون الثلاثية يحتوي البيض على أحماض أوميجا 3 التي تقلل مستويات الدهون الثلاثية ، وبالتالي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 فقدان الوزن


تناول بيضتين فى اليوم  يمنحك الشبع لفترة أطول  مما يسمح لك بتقليل كمية الطعام المستهلكة في اليوم.

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان


وفقًا لنتائج إحدى الدراسات ، بالنسبة للنساء اللائي اشتمل نظامهن الغذائي اليومي في فترة المراهقة على البيض ، انخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 18٪.

 

تتباطأ عملية الشيخوخة
 


يساعد تناول البيض وفقا لبحث أجراه علماء هولنديون أن 87٪ من النساء بين 35 و 40 سنة ، اختفت البقع العمرية وحصلوا على بشرة نضرة  بعد تناول بيضتين يوميا. 


البيض مهم لصحة العين

 

يحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين هـ والسيلينيوم والتي تعمل جميعها كمضادات أكسدة مهمة في دعم صحة العين ووظيفة شبكية العين والمساعدة في مقاومة الرؤية التنكسية مع تقدمك في العمر.

البيض غني بمضادات الأكسدة اللوتين والزياكسانثين ، وكلاهما يلعب دورًا وقائيًا في الحد من مخاطر بعض أمراض العين ، بما في ذلك إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر. 

 

تشير الدراسات إلى أن هذه المواد المضادة للأكسدة يمتصها الجسم بشكل أفضل من البيض مقارنة بمصادر نباتية بديلة..

 يمكن أن يدعم البيض الصحة العقلية


البيض غذاء رائع في تعزيز صحة عقلية أفضل وعندما يتعلق الأمر بالفوائد القوية للبيض - فإن مزيج فيتامين B2 و B12 والكولين والحديد والتربتوفان كلها مرتبطة بالمساعدة في تقليل مخاطر القلق وأعراض الاكتئاب والمساعدة على النوم بشكل طبيعي.

 

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