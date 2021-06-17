عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: 90% من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق ..فيديو

الشيخ خالد الجندى،
الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرجال قوامون على النساء، يعنى إن الرجل يقدم مصلحتها على مصلحته، سواء أمه أو أخته أو ابنته، أو زوجته، مضيفا: "دلوقتى البيه بيبقى نايم فى البيت ويخليها تقضى مصالح البيت". 


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المرأة تضيع حقوقها فى كل الأمور، حتى مش قادرين يعملوا لها وثيقة تأمين زوجية، تأمن بها حقها حال طلاقها، ويقولك فين ده فى الكتاب والسنة، و90% من الناس لم يدفعوا مؤخر الصداق، ده دين وهيحاسب عليه، لو لم تسامحه راضية عنه، وبالتالى ضاعت حقوق النساء".

 

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي مؤخر الصداق

ترشيحاتنا

14 منتخباً عربياً يتنافسون على 7 بطاقات مؤهلة لـ بطولة كأس العرب 2021

يورو 2020.. أوكرانيا تحصد أول 3 نقاط بالفوز على مقدونيا الشمالية

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إنشاء مقر المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية

بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم

السيسي يتلقى اتصالا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من رئيس وزراء ماليزيا

هل يجوز إعطاء كفارة اليمن لشخص واحد لمدة 10 أيام؟ علي جمعة يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

قرار عاجل من الكويت بعدم سفر مواطنيها خارج البلاد.. وشروط لدخول الوافدين|تفاصيل

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل

بتوجيهات الرئيس السيسي.. رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى العاصمة الليبية " طرابلس "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الأحمر الناري.. مي سليم تستعرض أناقتها على إنستجرام

رفقة حفيدتها.. سوسن بدر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

فيديو

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ