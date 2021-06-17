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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مارسيلو يودع راموس بعد اعلان رحيله عن النادي الملكي

راموس ومارسيلو
راموس ومارسيلو

ودع البرازيلي مارسيلو، نجم دفاع ريال مدريد الإسبانيالقائد سيرجيو راموس بعد اعلان رحيله عن صفوف النادي الملكي.


وكتب "مارسيلو" عبر حسابه علي "انستجرام"قائلا "يا كابتن! قائدي او رباني! أخي أشكرك على كل ما شاركناه ، على كل ما علمتني إياه وما أنجزناه معًا على مر السنين. أخي .. أنا دائما أتمنى لك الأفضل ، أنت تستحقه !!! أسطورة 4️⃣"


ودع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، ناديه بالدموع، بعد تأكد رحيله، عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال راموس خلال مؤتمر وداعه:"  "أود أن أشكر فلورنتينو بيريز رئيس النادي، والمدربين، وزملائي وعمال النادي، استمريت لسنوات عديدة هنا، بفضل ريال مدريد، سيبقى النادي دائما في قلبي.

وتابع راموس:" “تلك هي أصعب لحظة في حياتي، جئت من يد والدي (يبكي)، كنت طفلا عندما جئت، واليوم لدي عائلة رائعة، أريد أن أشكركم".

ريال مدريد سيرجيو راموس رحيل مارسيلو ريال مدريد الإسباني اسبانيا الانتقالات الصيفية

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