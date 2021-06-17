سكرتير عام منظمة المدن الأفريقية: مصر قلب القارة ونشعر بالاطمئنان على أرضها

أشاد جان بيير إمباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة ، بالجهود المبذولة من الحكومة المصرية بدعم المنظمة بالقاهرة.

وقال إمباسي في كلمته خلال الدورة ٢٥ للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن الافريقية أن مصر هي قلب أفريقيا ، مضيفا أنه رغم التحديات الخاصة فيروس كورونا إلا أن هناك شعور بالاطمئنان ونحن علي أرضها.



وأضاف أن المنظمة قامت فى أول انعقاد لها بالقاهرة عام 2010 وذلك قبل الانعقاد فى نفس العام فى المكسيك حيث قامت المنظمة فى مصر لتوضيح الرؤية الخاصة لعمل المنظمة والتى من خلالها تم ترشيح واختيار الرئيس الثانى لمنظمة الحكومات العالمية حيث تم تحديد المرشح برعاية الحكومة المصرية.



وأوضح جان بيير أن الدورة رقم 25 للمنظمة نسعي الي ان تحقق أهدافها الإيجابية خاصه فى ظل الرعاية المصرية للمنظمة ولتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كلمته خلال إجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في دورته رقم ٢٥ بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه منذ أن إستضافت القاهرة أعمال دورة المجلس التنفيذى فى 18 يونيو 2019 المؤتمر الأول للمدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة ونحن نعمل على تعزيز علاقتها المؤسسية بمنظماتها الأفريقية فجاء شرف إستضافة مقر المنظمة القارية عن اقليم الشمال ( NARO ) بالقاهرة ليعزز من فرص اطلاق العلاقات والشراكات بيننا لأفاق أرحب وأكبر خاصة ونحن حريصون أن يكون هذا المقر منارة علم ومعرفة وآلية لدعم وتعزيز عملنا الأفريقى المشترك ، وكذلك كمركز لمواجهة التحديات التى تواجه مدننا الأفريقية والتوافق على دعم وشراكات لتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات التى تواجه القارة الأفريقية .

واضاف المحافظ انه خلال زيارة وفد منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية الأولى لمصر خلال مشاركته في مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة فى 9 يونيو 2019 فإنه قد شاهد عدد من المشروعات التى سعينا كمحافظات وحكومة القيام بها فى مواجهة العشوائيات والتطوير المجتمعي والبيئى ،ومنذ ذلك وعملية التطوير والبنى التحتية تسير على وتيرة سريعة بفضل توجيهات السيد رئيس الجمهورية ورعاية الحكومة المصرية لتلك المشروعات من إنجازات منها العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما سينقل الصورة الذهنية المرتبطة بالمدن الكبرى بقارتنا كمدينة القاهرة التى يسكنها قرابة 15 مليون نسمة ويفد منها وإليها يومياً نحو 5 مليون نسمة .

واكد المحافظ ان إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تعيد لمدينة القاهرة العاصمة الحالية رونقها التاريخى ويخفف العبء على مرافقها ويعيد الإطلالة التاريخية للمدينة الأفريقية العريقة والتى تشهد حالياً تحولًا كبير فى مواجهة العشوائيات وتحويل مناطقها إلى أماكن لائقة للسكنى واعادة تطويرها لمراكز حضارية وثقافية مبدعة ، داعيًا الحضور لزيارتها خلال فترة تواجدهم بهذا المؤتمر لمشاهدة العديد من تلك المشروعات من بنية تحتية قومية كبرى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومتابعة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ومنها منطقة ممشى أهل مصر ومثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون وتطوير منطقة بحيرة عين الصيرة .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن مصر قادت فى العامين الماضيين تجربة ملحمية هامة وصعبة لمواجهة جائحة كورونا دون أن تتخلى عن النشاط الاقتصادى في ظل مراعاة الإشتراطات الصحية الإحترازية.

ودعا محافظ القاهرة لمؤتمر مشترك لتبادل التجارب والخبرات بين المدن الأفريقية فى هذا الملف الهام والحيوى لتتكامل مع الدعوة والتى سبق ان تقدم بها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد النسخة الثانية من مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة مجدداً بالقاهرة فرصة لبحث ما تم من تجارب فى مجال الصحة وكذلك فى المواجهة الإقتصادية والتنموية في مرحلة ما بعد الجائحة .

وأعلن محافظ القاهرة قيام المحافظة بسداد التزامتها المالية عن العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ كمساهمة رمزية والتزام بدور القاهرة فى المنظمة .

وفي نهاية كلمته وجه المحافظ الشكر والتقدير للحضور ولكل من أسهم فى انجاح وتنظيم تلك الإستضافة التى تتشرف محافظة القاهرة بانعقادها بها فى حضور هذه النخبة العظيمة والقامات الكبيرة من القيادات الأفريقية .

وقدم محافظ القاهرة الشكر للسيد محمد بودرة رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية على حرصه على التواجد فى المؤتمر دعمًا وتأييدًا لنشاط المنظمة على الساحة الافريقية وللسيد جان بيير امباسى سكرتير عام المنظمة الافريقية على اختيار مدينة القاهرة لاستضافة أعمل المجلس التنفيذى فى دورة إنعقاده الحالية كما قدم التهنئة للسيد اوجين امبارتيبا لانتخابه رئيسًا للمنظمة الأفريقية.

وتشهد القاهرة افتتاح أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة يومي 17 -18 يونيو الجارى بفندق شيراتون القاهرة وذلك بحضور كل من رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات والأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة وأعضاء لجان الشئون الأفريقية والخارجية بمجلس النواب وكذا تنسيقية شباب الأحزاب بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة .