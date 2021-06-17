25% من مصابي كورونا يعانون هذه الأعراض

على الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا، ويتحسنون في غضون أسابيع من المرض ، فإن بعض الأشخاص يعانون من حالات ما بعد فيروس كورونا.

وتعد حالات ما بعد فيروس كورونا مجموعة واسعة من المشكلات الصحية الجديدة أو العائدة أو المستمرة التي يمكن أن يواجهها الأشخاص لأكثر من أربعة أسابيع بعد الإصابة الأولى بالفيروس المسبب لـ فيروس كورونا.

حتى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض عند الإصابة يمكن أن يصابوا بحالات ما بعد فيروس كورونا، ويمكن أن يكون لهذه الحالات أنواع ومجموعات مختلفة من المشاكل الصحية لفترات زمنية مختلفة.

يعمل مركز السيطرة على الأمراض والخبراء في جميع أنحاء العالم على معرفة المزيد عن الآثار الصحية قصيرة وطويلة المدى المرتبطة بـ فيروس كورونا ، ومن يصاب بها ..

واعراض فيروس كورونا الطويل هو مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تستمر أسابيع أو شهور بعد الإصابة الأولى بالفيروس المسبب لـ فيروس كورونا أو يمكن أن تظهر بعد أسابيع من الإصابة.

ويمكن أن يحدث فيروس كورونا الطويل لأي شخص مصاب بـ فيروس كورونا ، حتى لو كان المرض خفيفًا ، أو لم تظهر عليه أعراض. يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كوفيد طويلًا من مجموعات مختلفة من الأعراض التالية:

التعب أو التعب

صعوبة في التفكير أو التركيز (يشار إليه أحيانًا باسم "ضباب الدماغ")

صداع الراس

فقدان حاسة الشم أو التذوق

دوار عند الوقوف

ضربات القلب السريعة أو الخفقان (المعروف أيضًا باسم خفقان القلب)

ألم صدر

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

سعال

آلام المفاصل أو العضلات

الاكتئاب أو القلق

حمة

الأعراض التي تزداد سوءًا بعد الأنشطة البدنية أو العقلية

المصدر cdc.gov