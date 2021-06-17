ارتفاع 13 قطاعا وتراجع 4 خلال تعاملات البورصة اليوم

ارتفع أداء 13 قطاعا خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الخميس - اخر جلسات الأسبوع - على رأسها: موارد أساسية ورعاية صحية وادوية وعقارات وسياحة وترفيه وأغذية ومشروبات وتبغ وطاقة وخدمات مساندة وتجارة وموزعون وخدمات النقل والشحن وخدمات مالية غير مصرفية ومقاولات وإنشاءات هندسية ومنسوجات وسلع معمرة ومواد بناء وورق ومواد تعبئة وتغليف.

فيما تراجع أداء 4 قطاعات خلال تعاملات البورصة اليوم على رأسها بنوك ومنتجات وخدمات صناعية وسيارات واتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات وخدمات تعليمية.

وبلغت قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه من خلال كمية تداول 358.5 مليون سهم بتنفيذ 48.503 صفقة.. ارتفعت أسهم 110 شركات فيما انخفض أسهم 47 سهما ولم تتغير أسهم 31 شركة.

مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء 102.3 مليون جنيه و46.5 مليون جنيه على التوالي.. بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع 148.8 مليون جنيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.101 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة.

زاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12399 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 3815 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة.

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إننا نعمل على زيادة التوعية بالاستثمار في البورصة المصرية، مضيفا أن البورصة تحقق عوائد لمن يسعى للادخار تدريجيا.

وأضاف فريد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، أن هيئة الاستثمار في البورصة المصرية خطوة في غاية الأهمية، مضيفا أن الاستثمار فيها لسنوات تصل الى عشرين عاما.

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن الادخار التراكمي التدريجي بأسواق المال من أكثر أنواع الادخار الذي يحقق عوائد.