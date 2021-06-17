قرارات عاجلة لمجلس الوزراء الكويتي بشأن فيروس كورونا

افاد الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم بأنه صدر قرارا بإغلاق المجمعات عند الساعة 8 مساء ما زال مستمرا حتى إشعار آخر، لافتا إلى عدم السماح بدخول الصالونات النسائية» منها و«الرجالية»لغير الملقحين، إضافة إلى أن دخول المجمعات التجارية يقتصر على المحصنين ومن تلقى جرعة واحدة مر عليها 14 يوماً.

كما قرر مجلس الوزراء عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين مالم يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:

أ- الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم



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ب- المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

ج- الحوامل شريطة حصولهم على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة. وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

وأعلن المزرم السماح للحاصلين على اللقاح المضاد الفيروس كورونا والفئات المعفاة من تلقي اللقاح بالدخول إلى الأماكن التالية:

1: صالات المطاعم والمقاهي (يسمح لغير المحصنين فقط استلام الطلبات).

2: الأندية الصحية.

3: الصالونات

4: المجمعات التجارية الكبرى التي تزيد مساحتها عن ( 6000 )م2، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 27 يونيو.

وأشار المزرم إلى إمكانية استخدام إحدى التطبيقين «هويتي» أومناعة (Immune) وذلك لإثبات التحصين لمتلقي اللقاح المضاد الفيروس كورونا والمتعافيين من الإصابة بالفيروس وفق شروط وزارة الصحة.

وكانت مصادر مصادر مطلعة كشفت لـ «الراي» أن اللجنة العليا لطوارئ «كورونا» رفعت توصية إلى اجتماع مجلس الوزراء المنعقد حالياً للسماح بعودة المقيمين المطعمين ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الكويت.

وقالت المصادر إن السماح بعودة الوافدين سيكون اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتراطات الصحية تقضي بأن يكون التطعيم الذي تلقاه المقيم من ضمن اللقاحات المعتمدة في الكويت وهي فايزر وأكسفورد وموديرنا وجونسون، مبينة أنه وفقاً للتوصيات سيصبح بإمكان المقيمين الذين تلقوا اللقاح في الكويت السفر إلى الخارج، والعودة وفق الاشتراطات الصحية.

وقالت المصادر إن قرار منع دخول غير المطعمين إلى المجمعات يسري على المجمعات التجارية الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 6000 متر مربع.



وكان مجلس الوزراء قد وافق على السماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد شريطة حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد الفيروس كورونا والمعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات ( فايزر-استرازينكا-موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون أند جونسون، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، شريطة إجراء فحص PCR الأول قبل الوصول بـ( 72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا والآخر خلال فترة الحجر المنزلي الممتدة لسبعة أيام بعد الوصول، ويمكن إنهاء الحجر قبل ذلك في حال ظهور نتيجة فحص (PCR) تؤكد الخلو من الإصابة بالفيروس أثناء فترة الحجر.

كما تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة تقسيم العمل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين إلى دوامين (صباحي ومسائي).