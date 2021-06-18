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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل قراءة سورة السجدة فجر الجمعة

صدى البلد

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل: لماذا يقرأ في الركعة الأولى دائمًا في فجر الجمعة الآية العاشرة حتى الآية السابعة عشرة من سورة السجدة؟. 

 

فأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة هو مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نتبعه في ذلك.

 

وفسر الورداني، عبر فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أسباب قراءة سورة السجدة بعينها قائلًا إن الأسرار التي تجعلنا نقرأ سورة السجدة هو أن يوم الجمعة يوم إقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن أوسع أبواب الإقبال عليه هو الانكسار لله سبحانه وتعالى، وكون أن قرآن الفجر الذي هو "مشهود" يشتمل على سجدة يفتح الباب بأننا ندخل على الله سبحانه وتعالى بلا حول ولا قوة فيسعدنا الله سعادة بالغة، فهذا السبب الذي يجعل تلاوة القرآن في أول ركعة تحتوي على سجدة، يقول الورداني "فهذه السجدة نعلن فيها أننا نقبل على الله وأن فرحنا بالله سبحانه وتعالى يكون بلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى".

 

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فضل الصلاة على النبي في بداية اليوم

يوم الجمعة .. من فضائل يوم الجمعة قراءة سورة السجدة والإنسان، فجر الجمعة، وهي سُنة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يداوم على قراءتهم كل يوم جمعة.

و خص الله يوم الجمعة بميزات كثيرة ليكون هديته سبحانه وتعالى لنا بما فيه من فضائل كثيرة، فعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَضَلَّ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلائِقِ) - رواه مسلم.

يوم الجمعة..  ساعة استجابة
في يوم الجمعة ساعة استجابة، فما من داع توجه إلى الله بقلب خاشع ويدين مرفوعتين ونفس مؤمنة واثقة من رحمته سبحانه وتعالى، إلا استجاب له الرحمن لقوله صلى الله عليه وسلم " أفضل دعاء يوم الجمعة ".

 

وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه" (متفق عليه)، وعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلالٍ : خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا رِيَاحٍ وَلا جِبَالٍ وَلا بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ " - رواه ابن ماجه .

 

لم يرد في السنة النبويّة ذكر محدد ومخصص ليوم الجمعة إلا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: (إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، و فيه قُبِضَ، و فيه النفخةُ، و فيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ، إنَّ اللهَ حرَّم على الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ)

سورة السجدة فضل قراءة سورة السجدة فجر الجمعة فضل قراءة سورة السجدة

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