عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم

صدى البلد

أسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الجديدة 21-2025 عن تزكية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.


كما شهدت انتخابات الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية كل من مهندس هاني أبوريدة  و الدكتور وديع الجرئ وفوزي لقجع وأحمد ولد يحي عن قارة افريقيا وسمر نصار عن المرأة.

وانتخاب كل من عبد الله الجنيبي وسعود المهندي وهاشم حيدر وحميد الشيباني عن قارة آسيا و اللواء جبريل الرجوب ممثلا لفلسطين طبقا للائحة.

ومثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت اليوم بمدينة جدة السعودية المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد حسام عوض عضو الاتحاد المصري.

كان المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” تلقى العديد من رسائل الدعم من جانب اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة وجمعية اللاعبين المحترفين “فيفبرو” فى المنافسة على مقعد النائب.


الجبلاية تدعم


قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة دعم المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فى انتخابات الاتحاد العربي على مقعد النائب.


فيفبرو يساند


ووجه مجدي عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق ، الدعم للمهندس هاني ابو ريده  في انتخابات الاتحاد العربي على مقعد النائب. 

ونشر مجدي عبد الغني عبر حسابة بتويتر  صورة له مع هاني ابو ريدة وعلق عليها قائلا "‏كل التوفيق للمهندس هاني أبو ريدة في انتخابات الاتحاد العربي ".

يذكر ان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن فى وقت عن مسابقات موسم 2021-2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية.


وتعود مسابقة كأس العرب إلى منافساتها من جديد التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخباً عربياً لتقام في دولة قطر أواخر العام الحالي.


وتتضمن مسابقات الاتحاد العربي كأس العرب التي تستضيفها قطر من الأول حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في جهورية مصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021، بينما ستقام منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة في المملكة المغربية خلال الفترة من الأول إلى الـ17 من يوليو 2021.

ترشيحاتنا

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري.. ويصعد لنهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة

الزمالك ليس الوحيد.. أندية عالمية رفعت شعار "ناديك يناديك"

14 منتخباً عربياً يتنافسون على 7 بطاقات مؤهلة لـ بطولة كأس العرب 2021

يورو 2020.. أوكرانيا تحصد أول 3 نقاط بالفوز على مقدونيا الشمالية

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية إنشاء مقر المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية

بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

يخص الوافدين.. قرار عاجل بشأن القادمين إلى الكويت

قرار عاجل من الكويت بعدم سفر مواطنيها خارج البلاد.. وشروط لدخول الوافدين|تفاصيل

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

علاوة تشجيعية بنسبة 5% لـ موظفى الحكومة ..ومنحة شهرية لهذه الفئة | تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. تفاصيل

اليوم.. علا غانم تحتفل بزفاف ابنتها على رجل أعمال مصري بالأسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الأحمر الناري.. مي سليم تستعرض أناقتها على إنستجرام

رفقة حفيدتها.. سوسن بدر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

فيديو

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

المزيد

ساحة رأي

«سبورتيجا » تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

عثمان المقدم يكتب: سامحوني يا عرب

د. أميرة مجدي تكتب: كيفية التعامل مع الشخصية الحساسة

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ