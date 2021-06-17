بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم

أسفرت الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس لاختيار المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الجديدة 21-2025 عن تزكية سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد.



كما شهدت انتخابات الاتحاد العربي لكرة القدم تزكية كل من مهندس هاني أبوريدة و الدكتور وديع الجرئ وفوزي لقجع وأحمد ولد يحي عن قارة افريقيا وسمر نصار عن المرأة.

وانتخاب كل من عبد الله الجنيبي وسعود المهندي وهاشم حيدر وحميد الشيباني عن قارة آسيا و اللواء جبريل الرجوب ممثلا لفلسطين طبقا للائحة.

ومثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت اليوم بمدينة جدة السعودية المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد حسام عوض عضو الاتحاد المصري.

كان المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” تلقى العديد من رسائل الدعم من جانب اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة وجمعية اللاعبين المحترفين “فيفبرو” فى المنافسة على مقعد النائب.



الجبلاية تدعم



قررت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة دعم المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فى انتخابات الاتحاد العربي على مقعد النائب.



فيفبرو يساند



ووجه مجدي عبد الغني لاعب النادي الاهلي السابق ، الدعم للمهندس هاني ابو ريده في انتخابات الاتحاد العربي على مقعد النائب.



ونشر مجدي عبد الغني عبر حسابة بتويتر صورة له مع هاني ابو ريدة وعلق عليها قائلا "‏كل التوفيق للمهندس هاني أبو ريدة في انتخابات الاتحاد العربي ".



يذكر ان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن فى وقت عن مسابقات موسم 2021-2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية.



وتعود مسابقة كأس العرب إلى منافساتها من جديد التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخباً عربياً لتقام في دولة قطر أواخر العام الحالي.



وتتضمن مسابقات الاتحاد العربي كأس العرب التي تستضيفها قطر من الأول حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في جهورية مصر خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021، بينما ستقام منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة في المملكة المغربية خلال الفترة من الأول إلى الـ17 من يوليو 2021.