نواب البرلمان يحاصرون الحكومة بحزمة من طلبات الإحاطة.. تفاقم القمامة والتوسع فى عمليات زراعة الكلى على رأسها

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة

نائب بصحة البرلمان يطالب بالتوسع فى مراكز زراعة الكلى

طلب إحاطة برلماني بشأن تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد

طلب إحاطة لتحويل الأعمدة الكهربائية لـ كابلات أرضية بسوهاج



استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم البرلمانية لضمان توفير احتياجات المواطنين، عن طريق حزمة من طلبات إحاطة من ضمنها تحويل الأعمدة الكهربائية الهوائية ( الضغط العالى ) والتي تمر بالقرب من المساكن والمنازل سواء في المدن أو القرى أو العزب أو التجمعات السكانية في طما وطهطا وجهينة بسوهاج إلى كابلات أرضية.

فى البداية، وجه النائب نشأت فؤاد عباس بخيت عضو مجلس النواب طلب إحاطة للدكتور وزير الكهرباء الطاقة، واللواء وزير التنمية المحلية بشأن تحويل الأعمدة الكهربائية الهوائية ( الضغط العالى ) والتي تمر بالقرب من المساكن والمنازل سواء في المدن أو القرى أو العزب أو التجمعات السكانية في طما وطهطا وجهينة بسوهاج إلى كابلات أرضية .

وطالب النائب فؤاد عباس الحكومة بسرعة تحويل الأعمدة الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية بـمناطق ( طما ، طهطا ، جهينة ) وذلك حفاظاً على حياة المواطنين وخاصة الأطفال من الخطر ، وكذلك حماية الرقعة الزراعية.

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية بشأن تفاقم أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.



وأوضح النائب في طلبه، أن مدينة شبرا الخيمة تمثل تعدادها حوالي ثلث عدد سكان محافظة القليوبية، ورغم ذلك تعاني من ضعف الإمكانيات المتاحة للتخلص من القمامة بطريقة صحيحة، وتفاقمت أزمة القمامة في حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة مما تسبب في كثير من الشكاوى من أبناء مدينة شبرا الخيمة.



وتابع: «كل ذلك وسط غياب الرقابة المحلية من محافظة القليوبية، ولذلك أطالب بتوجيه طلب الإحاطة المقدم للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته وفقا للقواعد».

طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالتوسع فى عمليات زراعة الكلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح في هذا الصدد، باعتباره العلاج الأمثل لمرضى الفشل الكلوي، وذلك لرفع المعاناة عنهم وتحسين ظروف الحياة لهم، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم اللازم لمرضى الفشل الكلوي، فى خطوة تعكس مدى الاهتمام بالمنظومة الصحية بشكل عام.



وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة ترجمة توجيهات وقرارات الرئيس في صورة قرارات على الأرض، خاصة وأن الفشل الكلوي من الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، مما يستوجب التوسع فى عمليات الزراعة التي تعد العلاج الأمثل للمرضى، وهذا بدوره يستوجب خطة من قبل الوزارة، واعتمادات مالية، ودراسة للمراكز الموجود حاليا، ونسب الإصابة، والأماكن التي تشهد ارتفاعا فى معدلات الإصابة، حتى يتم توزيع المراكز بناء على قاعدة معلومات دقيقة.



وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية يتضمن الأماكن التى تشهد ارتفاعا فى معدل الإصابة، والأسباب التى تؤدى إلى ذلك، وأماكن تقديم العلاج، ومراكز زراعة الكلى، والمستهدف من قبل الوزارة لضمان تحقيق عدالة في توزيع المراكز التى بصدد انشاؤها خلال الفترة المقبلة، حتى يتم التيسير على المواطنين.



وشدد عضو اللجنة، على ضرورة علاج الأزمة من جذورها والمتمثل فى مياه الشرب، وهذا بدوره يتطلب آلية جديدة خاصة فى القرى التى تشهد ارتفاعا ملحوظا فى نسبة الإصابة نتيجة تلوث مياه الشرب، مؤكدا أن حل الأزمة يكمن فى علاج الأسباب وتوفير العلاج اللازم للمرضى، وهذا ما وجه به الرئيس خلال الفترة الأخيرة.