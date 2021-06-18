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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في السعودية موديلات 2021| صور

تويوتا كامري 2021
تويوتا كامري 2021

أصدر مركز معلومات سوق السيارات  السعودي "أميك" تقريراً مؤخراً عن أكثر السيارات مبيعاً في المملكة العربية السعودية في الفترة من يناير الي أبريل من العام الجاري، وجاءت 5 سيارات في المقدمة، نرصدها إليكم خلال السطور من خلال مواصفات وأسعار كل سيارة.


1- تويوتا كامري

احتلت المركز الأول سيارة تويوتا كامري موديل 2021، وتستمد قوتها من محرك سعة 2.5 لتر، بقوة 203 حصان، بينما فئة TRD الأعلى من الطراز بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 301 حصان.

زودت تويوتا كامري موديل 2021 بمصابيح ضباب خلفية LED، مع مفتاح بصمة للسائق، الراكب، وصندوق أمتعة خلفي بسعة كبيرة تجعلها سيارة عائلية.

سعر تويوتا كامري موديل 2021:

 الأولى بسعر يبدأ من 95,406 ريال.

الفئة الثانية بسعر 103,100 ريال.

الفئة الثالثة 144,817 ريال.

 

 

2- هيونداى النترا CN7


تتمتع سيارة  هيونداى النترا CN7 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كمن فى غضون 11.6 ثانية.

زودت هيونداى النترا CN7 بالعديد من المواصفات و وسائل الأمان، وسائد هوائية للسائق، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، مع نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

يتراوح سعر هيونداى النترا CN7 موديل 2021 في الأسواق من 78 ألف ريال حتي 103 ألف ريال سعودي.

 

3- هيونداى أكسنت RB

تأتي سيارة هيونداى أكسنت RB موديل 2021 في المركز الثالث، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

زودت هيونداى أكسنت RB موديل 2021 بنظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو، بالإضافة إلى عجلة القيادة متعددة الوظائف، مع مشغل صوت AUX/USB- بلوتوث.

يتراوح سعر هيونداى أكسنت RB موديل 2021 من 53 ألف ريال حتي 60 ألف ريال سعودي.

 

 

4- تويوتا هايلكوس

جاءت سيارة تويوتا هايلكوس موديل 2021 في المركز الرابع، بمحرك 6 أسطوانات سعة 4.0 لترات مربوط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يولد 235 حصاناً.

بالإضافة إلى وجود نظام التعليق، يعتمد بقوة على الدفع الرباعي، والقدرة علي  التغلب أثناء القيادة في الطرقات الوعرة، و مزودة بمصابيح للضباب، بالإضافة إلى وABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.


يبلغ سعر تويوتا هايلكوس موديل 2021 من 77 ألف ريال حتي 152 ألف ريال سعودي.


5- تويوتا ياريس


شغلت سيارة تويوتا ياريس موديل 2021 المركز الخامس، مع محرك بنزين Dynamic Force Engine سعة 1.5 لترًا، من عائلة محركات TNGA، مع ناقل الحركة المباشر CVT،  لتحسين الانبعاثات وضمان توفير استهلاك أفضل للبنزين.

تتميز تويوتا ياريس موديل 2021 بكشافات LED امامية وخلفية، مع نظام ترفيهي معلوماتي بشاشة 7 بوصة تدعم Apple Car Play و Android Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي من 6 سماعات.

يبلغ سعرتويوتا ياريس موديل 2021 حوالى 49.600 ريال سعودي.

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