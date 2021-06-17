الإسكان تكشف الخطة التسويقية لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة

كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الخطة التسويقية للأبراج الإدارية بمنطقة الاعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أنه جارى العمل عليها.

وأوضح أنه تم الإعداد لفكرة التسويق الخارجى لشركات عالمية ودولية وتتم التعاقدات الآن مع عدد من شركات الإدارة العالمية، مشيراً إلى أن البرج الأيقونى سيكون به فندق يعد علامة تجارية لأول مرة تكون فى مصر وثانى مرة فى الشرق الأوسط وهو فندق 5 نجوم+، كما كشف التفاصيل الكاملة لإنشاء 5 أبراج بالعلمين الجديدة بالتعاون مع نفس الشركة الصينية المسئولة عن تدشين البرج الأيقونى.

البرج الأيقوني أعلى مبنى في أفريقيا

وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن البرج الأيقونى يعد أعلى مبنى فى افريقيا ومصر على ارتفاع 285 متر، لافتاً إلى انه تم الانتهاء من الصب الخرسانى للبرج الأيقونى بمنطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وتصل أعلى نقطة بالبرج الأيقونى إلى 385 متر ويحتوى على 270 ألف متر مبانى و78 طابقاً ودورين جراج للسيارات.

وأضاف نائب وزير الإسكان، خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، انجزنا البرج الأيقونى فى وقت قياسي لا يتعدى الـ1100 يوم، مشيراً إلى أنه تم البدء فى أول صب خرسانة للبرج الأيقونى فى 2018، موضحاً أن العمل كان متواصل ولم يتوقف أبداً بسبب جائحة كورونا.

وأشار خالد عباس، إلى أن العاصمة الادارية هى مستقبل مصر وتعد احد المشروعات الكبرى فى مصر وتهدف لبناء تكنولوجيات جديدة فى التشييد والبناء، منوهاً بأن الموقع يعمل فيه فى اليوم الواحد ما يقرب من 9 آلاف عامل ما بين مصرى وصينى، مؤكداً أن اجمالى عدد العمال فى موقع انشاء البرج الأيقونى وصل إلى 750 ألف عامل مصرى وصينى ، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الاعمال الخرساينة بالكامل للبرج الأيقونى خلال 3 سنوات.

وأوضح أنه سيتم تسليم البرج الأيقوني فى منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة في بداية 2023، كما سيتم تسليم باقي الأبراج في نفس المنطقى بداية من نهاية نوفمبر القادم حيث سيتم تسليم برجين وسيتم التسليم باقى الأبراج تباعا.

وأوضح أن ارتفاع البرج الأيقوني يصل إلى 78 طابقا، مشيرا إلى أن الأبراج الإدارية في العاصمة الإدارية انتهت بالكامل وعددهم 15 برجا وسيتم تسليمهم تباعاً، بينما الأبراج السكنية سيتم تسليمهم بداية من مارس القادم ويصل ارتفاعها ما بين 47 دوراً و43 دوراً وسيتم التسليم لأول برج سكنى منهم كامل التشطيب فى الربع الأول من 2022.

ولفت إلى أنه إنه تم توقيع عقدا بالاتفاق الشركة الصينية العامة الهندسية المعمارية CSCEC – إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم،؛ لإنشاء 5أبراج مماثلة للبرج الأيقوني في العلمين الجديدة، باستثمارات تصل لـ30 مليار جنيه.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 5 أبراج سكنية في المنطقة الجنوبية بالساحل الشمالي، مؤكدا أنه سيتم تدشين وبناء أعلى برج في البحر المتوسط بارتفاع 250 مترا، ويصل إلى 64 طابقاً، بينما الـ4 أبراج الباقية على ارتفاع 200 متر، وهي عبارة عن أبراج سكنية بها خدمات تجارية وكل ما يلزمها من خدمات، موضحاً أن الأبراج سيتم تدشينهم بتمويل من الحكومة المصرية بالكامل وسيتم بالتعاون مع الشركة الصينية.