بعد تبطين الترعة..سرقة مياه بحر الجرجبة تهدد حياة الفلاحين ..صور

استغاث أهالي العديد من القرى بمركز اطسا محافظة الفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتضررهم من سرقة مياه الري.

ويقول الأهالي القرى التي تقع على نهاية "بحر الجرجبة"، أن سرقة المياه، ليست بجديدة، ومنذ سنوات، إلى أن اضطر الأهالي، خلال السنوات الماضية إلى ري أراضيهم بمياه صرف صحى غير محلاه، وتحمل تكلفة وصول المياه إلى أراضيهم لأكثر من 10 سنوات.

وتابع الأهالي: تجدد الأمل بوصول مياه الري والتصدي لسرقتها، عقب إدراج "بحر الجرجبة" ضمن الخطة القومية لتبطين الترع.

وأكد الأهالي، إلى أنه لم يمر 3 أشهر على تبطين “بحر الجرجبة”، ووصول مياه النيل وعادت سرقة المياه مرة أخرى.

وحررت هندسة ري الغرق زمام مركز اطسا 39 محضرا ، يفيد بقيام المواطنين بالتعدي على أملاك الري، بتركيب ماكينات ري مخالفة ودون ترخيص من وزارة الري بغرض سرقة مياه الري وردم الترع مما أضر بالموازنة المائية ومنع وصول المياه إلى النهايات.

ويطالب الأهالي محافظ الفيوم، والحكومة ممثلة في وزارة الري بضرورة وجود آلية لمنع سرقة المياه وتفعيل قانون ، مؤكدين أنها مصدر رزقهم الوحيد، حيث تقوم عليها الزراعة، وتربية المواشي.

199586162_4101868776559525_430497247751780309_n

179181963_4556972324329690_2710007284441005176_n

180619322_3848734945182484_5308551829251735367_n

182926920_4581831371843785_3489849501914854996_n