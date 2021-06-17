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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تبطين الترعة..سرقة مياه بحر الجرجبة تهدد حياة الفلاحين ..صور

سرقة مياه بحر الجرجبة
سرقة مياه بحر الجرجبة

استغاث أهالي العديد من القرى بمركز اطسا محافظة الفيوم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لتضررهم من سرقة مياه الري.

ويقول الأهالي القرى التي تقع على نهاية "بحر الجرجبة"، أن سرقة المياه، ليست بجديدة، ومنذ سنوات، إلى أن اضطر الأهالي، خلال السنوات الماضية إلى ري أراضيهم بمياه صرف صحى غير محلاه، وتحمل تكلفة وصول المياه إلى أراضيهم لأكثر من 10 سنوات.

وتابع الأهالي: تجدد الأمل بوصول مياه الري والتصدي لسرقتها، عقب إدراج "بحر الجرجبة" ضمن الخطة القومية لتبطين الترع.

وأكد الأهالي، إلى أنه  لم يمر 3 أشهر على تبطين “بحر الجرجبة”، ووصول مياه النيل وعادت سرقة المياه مرة أخرى.

وحررت هندسة ري الغرق زمام مركز اطسا 39 محضرا ، يفيد بقيام المواطنين بالتعدي على أملاك الري، بتركيب ماكينات ري مخالفة ودون ترخيص من وزارة الري بغرض سرقة مياه الري وردم الترع مما أضر بالموازنة المائية ومنع وصول المياه إلى النهايات.

ويطالب الأهالي محافظ الفيوم، والحكومة ممثلة في وزارة الري بضرورة وجود آلية لمنع سرقة المياه وتفعيل قانون ، مؤكدين أنها مصدر رزقهم الوحيد، حيث تقوم عليها الزراعة، وتربية المواشي. 

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محافظة الفيوم الفيوم بحر الجرجبة سرقة المياه

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