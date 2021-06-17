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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواري يودع منافسات بطولة كوينز للتنس بعد بالهزيمة أمام بيريتيني

موراي
موراي

أفسد الإيطالي ماتيو بيريتيني عودة النجم البريطاني آندي مواري إلى بطولة كوينز كلوب للتنس في العاصمة البريطانية لندن وأطاح به من الدور الثاني للبطولة بعدما تغلب عليه 6 / 3 و6 / 3 اليوم الخميس.

وجاء فوز بيريتيني المصنف الأول للبطولة والتاسع على العالم، أمام مواري بعد يومين من تحقيق اللاعب البريطاني الفوز في أول مباراة فردي له على الملاعب العشبية خلال ثلاثة أعوام.

وعانى مواري، المصنف الأول على العالم سابقا، لفترة طويلة من الإصابات وكان آخرها إصابته في أعلى الفخذ، لكنه لم يظهر أي معاناة في التحرك على أرض الملعب أمام بيريتيني الذي وصل من قبل إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وتبددت أمال مواري في الوصول لدور الثمانية بالبطولة للمرة السابعة في مسيرته وللمرة الأولى منذ تتويجه بلقبها عام 2016 .

ويلتقي بيريتيني في مباراته المقبلة، البريطاني دان إيفانز الذي صعد إلى دور الثمانية بالبطولة للمرة الأولى إثر فوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6 / 4 و7 / 6 (9 / 7).
 

ماتيو بيريتيني آندي موراي بطولة كوينز كلوب للتنس فلاشينج ميدوز

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