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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في إصابات كورونا ببريطانيا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 11 الفا و7 إصابة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة، و19 حالة وفاة.

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ظهر في بريطانيا بعد 150 عاما .. حكاية النسر المصري النادر

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بعد ارتفاع الإصابات بها.. سلالة كورونا الهندية تضرب بريطانيا

وتوصلت دراسة جديدة إلى ان السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، المعروفة باسم السلالة الهندية، أخذت طريقها في الانتشار في المملكة المتحدة بشكل كبير وملحوظ. 

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" الأمريكية، ارتفعت الإصابة بكوفيد-19 بشكل كبير في جميع أنحاء إنجلترا، وتشير أحدث التقديرات إلى أن المعدل ( R) وصل إلى 1.44، حيث زادت الإصابات بنسبة 50٪ في الفترة بين 3 مايو و 7 يونيو بالتزامن مع انتشار السلالة الجديدة، التي أصبحت سائدة في المملكة المتحدة منذ اكتشافها لأول مرة في الهند.

وتمثل السلالة الجديدة 90٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويتضاعف عدد الحالات كل 11 يومًا ، وفقًا لبيانات الدراسة التي أجراها علماء في "إمبريال كوليدج" لندن.

تظهر الأرقام أيضًا إصابة شخص واحد من بين كل 670 شخصًا ، مع انتشار أعلى في الشمال الغربي في بريطانيا، وقال ستيفن رايلي ، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إمبريال وأحد مؤلفي الدراسة ، إن الزيادة الهائلة في معدل الانتشار للسلالة الجديدة بين الشباب بشكل ملحوظ.

وأظهرت الدراسة أن معدل الانتشار أعلى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا ، وكذلك بين البالغين الأصغر سنًا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، والعدوى في هذه الفئات العمرية أعلى بحوالي خمس مرات من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والذين يتم تطعيمهم في الغالب بالكامل.

وتعليقًا على النتائج ، قال البروفيسور رايلي: "الشيء الرئيسي الذي يجب الإشارة إليه هو أننا في جزء مختلف تمامًا من الوباء في المملكة المتحدة ومن الصعب للغاية التنبؤ بمدة المرحلة الحالية، الخريف والربيع الماضي، عندما بدأنا نلاحظ نموًا متسارعًا في الإصابات، كان الأمر مثيرًا للقلق لأننا كنا نعلم تعرض السكان لمشاكل في المناعة، لكن الآن بسبب برنامج التطعيم ، نعلم أن مناعة السكان أصبحت في حال أفضل".


وقال العلماء إن توسيع برنامج التطعيم يجب أن يساعد بشكل كبير في الحد من انتشار الوباء، وأصبح أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 22 عامًا مؤهلين للحصول على اللقاح، ومن المتوقع أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عامًا سيحصلون على اللقاح أيضا بحلول نهاية الأسبوع.

قال مؤلف الدراسة بول إليوت ، مدير البرنامج البحثي ورئيس قسم علم الأوبئة وطب الصحة العامة في إمبريال: "أعتقد أننا يمكن أن نشعر براحة كبيرة عندما ننظر في التفاصيل، يبدو أنه هناك حماية جيدة في الأعمار الأكبر ، حيث تم تطعيم كل شخص مرتين".

حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد19 الصحة البريطانية كورونا في بريطانيا الصحة العالمية

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