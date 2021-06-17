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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام تهنئ شريهان بمسرحية كوكو شانيل والأخيرة ..مكانك في قلبي

صدى البلد

هنأت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنانة شريهان بعد عودتها للعمل الفني مرة أخرى من خلال مسرحية كوكو شانيل بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. 
 

ونشرت أحلام  عبر استوري انستجرام صورة لـ شريهان غلى خشبة المسرح وعلقت قائلة " عودا حميدا يا ملكة " لترد عليها شريهان في استوري اخر قائلة "مكانتك في قلبي اكبر من كبيرة ".
 

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية شارك  متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بفيديو من كواليس مسرحية «كوكو شونيل» للفنانة شريهان .
 

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو الذي ظهرت فيه شريهان على خشبة المسرح   قائلا: "‏قريباً .. عودة النجمة شريهان ‎ بعد غياب طويل في مسرحية ‎#كوكو_شانيل على منصة ‎ برعاية ‎#هيئة_الترفيه ".

 

المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية شريهان مسرحية كوكو شانيل النجمة شريهان

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