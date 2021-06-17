كريستيانو رونالدو يكبّد شركة مياه غازية شهيرة خسائر 4 مليارات دولار|تفاصيل

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن العالم كله مشغول ببطولة كأس الأمم الأوروبية، وكان بها مشهدان مهمان وهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يضع بصمته في المؤتمر الصحفي وقام بإزالة “زجاجة كوكاكولا” من أمامه ووضع بدلا منها زجاجة مياه.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تصرف رونالدو جعل كوكاكولا تخسر 4 مليارات دولار.

وتابع أن الصفحة الرسمية الألمانية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وضعت صورة للفنانة عبلة كامل عبر الهزيمة من المنتخب الفرنسي في البطولة.

وأشار مجدي إلى أن ما حدث رؤية جديدة للدبلوماسية وسيكون هناك تطور في التعامل مع السوشيال ميديا.

وأكدت تقارير إعلامية أن الواقعة كانت رسالة واضحة من كريستيانو رونالدو الذي يُعرف بأنه من أشد المدافعين عن الحياة الصحية وليس من محبي المشروبات الغازية مثل كوكاكولا، حيث كان لهذه الإيماءة تأثير على العالم المالي أيضًا.

وشهد المؤتمر الصحفي قبيل مباراة البرتغال والمجر في بطولة يورو 2020 قيام رونالدو بإزالة عبوتي مشروب كوكا كولا من أمام المنصة وأشار بعبوة ماء في رسالة لشرب الماء بدلا من المشروب الغازي.