الدنمارك ضد بلجيكا .. رفقاء إريكسن يحتفلون بعودته وبولسين يسجل التقدم

سجل منتخب الدنمارك الهدف الأول في شباك بلجيكا في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمنافسات أمم أوروبا يورو 2020.

وتقدم الدنمارك بالدقيقة 3، بيير إميل هويبيرج ارسل تمريرة رائعة لـ يوسف بولسن داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 10 من أجل الاحتفال بعودة إريكسن لاعب منتخب الدنمارك.

واستقرت حالة كريستان إريكسن الصحية عقب سقوطه المفاجئ في مباراة منتخب فنلندا الماضية.

جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أوروبا

ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية فى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعدما حقق "الشياطين الحمر" الفوز على منتخب روسيا بالفوز علي روسيا 3-0.