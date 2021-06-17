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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "مش أنا"

فيلم مش انا
فيلم مش انا

روج النجم تامر حسني لفيلمه الجديد “مش أنا "، ونشر البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهر تامر حسني بجوار بوستر الفيلم وكتب تعليقا قائلاً: "استعدادات السينمات في مصر والوطن العربي لطرح فيلم (( مش انا )) المقرر عرضه إن شاء الله يوم ٢٣".

 

وتمكن برومو فيلم مش انا ، من تحقيق رقم قياسي ليصل إلى 12 مليون مشاهدة، ودخل البرومو إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.
 

البرومو تم طرحه عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسنى على موقع يوتيوب، وذلك تمهيداً لعرضه فى دور العرض السينمائية بعد فترة من التأجيل.

 

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

 

الفنان تامر حسني دور العرض السينمائي دور العرض السينمائية موقع يوتيوب استعداد فيلم مش انا برومو فيلم مش أنا

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