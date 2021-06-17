بقيادة مروان حمدي.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء أسوان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان المقرر لها مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



و يضم التشكيل كل من:



حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : أحمد عيد - محمد عبد الغني - محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي



ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر.