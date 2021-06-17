بقيادة مروان حمدي.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء أسوان
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة أسوان المقرر لها مساء اليوم في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
و يضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : أحمد عيد - محمد عبد الغني - محمود الونش – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مروان حمدي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا ومحمود شيكابالا وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر.